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В Крым опять идут заморозки - объявлено штормовое

В Крым опять идут заморозки - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 02.05.2023

В Крым опять идут заморозки - объявлено штормовое

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на среду, 3 мая, из-за заморозков на почве, предупреждает главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T12:01

2023-05-02T12:01

2023-05-02T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на среду, 3 мая, из-за заморозков на почве, предупреждает главное управление МЧС России по Крыму.Отмечается высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.Меры безопасностиВ связи с высокой вероятностью погодных ЧП, спасатели рекомендуют защитить насаждения: обеспечить их укрытие полимерной пленкой. Также уберечь растения помогут нетканые материалы и солома.Кроме того, крымчан и гостей полуострова просят воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям рекомендуют быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделюВ Крыму заморозки на почве – прогноз на вторникСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов

https://crimea.ria.ru/20220908/kak-spasti-ogorod-ot-zamorozkov-1124432993.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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