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В Крым опять идут заморозки - объявлено штормовое
В Крым опять идут заморозки - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 02.05.2023
В Крым опять идут заморозки - объявлено штормовое
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на среду, 3 мая, из-за заморозков на почве, предупреждает главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T12:01
2023-05-02T12:01
2023-05-02T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на среду, 3 мая, из-за заморозков на почве, предупреждает главное управление МЧС России по Крыму.Отмечается высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.Меры безопасностиВ связи с высокой вероятностью погодных ЧП, спасатели рекомендуют защитить насаждения: обеспечить их укрытие полимерной пленкой. Также уберечь растения помогут нетканые материалы и солома.Кроме того, крымчан и гостей полуострова просят воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям рекомендуют быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделюВ Крыму заморозки на почве – прогноз на вторникСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов
https://crimea.ria.ru/20220908/kak-spasti-ogorod-ot-zamorozkov-1124432993.html
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В Крым опять идут заморозки - объявлено штормовое
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков
12:01 02.05.2023 (обновлено: 12:12 02.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на среду, 3 мая, из-за заморозков на почве, предупреждает главное управление МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 градусов", - сказано в сообщении.
Отмечается высокая вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
Меры безопасности
В связи с высокой вероятностью погодных ЧП, спасатели рекомендуют защитить насаждения: обеспечить их укрытие полимерной пленкой. Также уберечь растения помогут нетканые материалы и солома.
Кроме того, крымчан и гостей полуострова просят воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям рекомендуют быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
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