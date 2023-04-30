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Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделю

Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделю

Первая половина недели в Крыму будет дождливой и прохладной, однако к четвергу распогодится и на полуостров вернется 20-градусное тепло. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T17:32

2023-04-30T17:32

2023-04-30T17:32

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Первая половина недели в Крыму будет дождливой и прохладной, однако к четвергу распогодится и на полуостров вернется 20-градусное тепло. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."1 мая на смену старому циклону придет новый, будет облачно, кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха составит +5…10 градусов, днем максимум +14 градусов. Северо-западный ветер 3-8 м/с", - сообщил он.Во вторник погода существенно не изменится. В ночные часы +6…11 градусов, днем потеплеет до +16. Местами пройдут дожди.В четверг погода стабилизируется, облака рассеются и потеплеет. В темное время суток температура воздуха составит +6…11 градусов, днем же показатели вернутся в рамки климатической нормы и столбики термометров поднимутся до +17…22.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждениеВ Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихииЖдать ли потепления в Крыму на майских праздниках

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, новости крыма, общество, климат