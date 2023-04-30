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Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделю
Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделю
Первая половина недели в Крыму будет дождливой и прохладной, однако к четвергу распогодится и на полуостров вернется 20-градусное тепло. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T17:32
2023-04-30T17:32
2023-04-30T17:32
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Первая половина недели в Крыму будет дождливой и прохладной, однако к четвергу распогодится и на полуостров вернется 20-градусное тепло. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."1 мая на смену старому циклону придет новый, будет облачно, кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха составит +5…10 градусов, днем максимум +14 градусов. Северо-западный ветер 3-8 м/с", - сообщил он.Во вторник погода существенно не изменится. В ночные часы +6…11 градусов, днем потеплеет до +16. Местами пройдут дожди.В четверг погода стабилизируется, облака рассеются и потеплеет. В темное время суток температура воздуха составит +6…11 градусов, днем же показатели вернутся в рамки климатической нормы и столбики термометров поднимутся до +17…22.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждениеВ Крыму развернули оперштаб по борьбе с последствиями стихииЖдать ли потепления в Крыму на майских праздниках
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, новости крыма, общество, климат
Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделю
ФОБОС: в Крыму к концу недели распогодится и потеплеет до +22 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым.
Первая половина недели в Крыму будет дождливой и прохладной, однако к четвергу распогодится и на полуостров вернется 20-градусное тепло. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"1 мая на смену старому циклону придет новый, будет облачно, кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха составит +5…10 градусов, днем максимум +14 градусов. Северо-западный ветер 3-8 м/с", - сообщил он.
Во вторник погода существенно не изменится. В ночные часы +6…11 градусов, днем потеплеет до +16. Местами пройдут дожди.
"Остаточные явления атмосферной неустойчивости прогнозируются и в среду. Возможен небольшой дождь, но просветов в облаках станет больше и, наконец, начнет выглядывать солнце. Ночью +7…12, днем прогрев усилится до +12…17 градусов", - отметил Тишковец.
В четверг погода стабилизируется, облака рассеются и потеплеет. В темное время суток температура воздуха составит +6…11 градусов, днем же показатели вернутся в рамки климатической нормы и столбики термометров поднимутся до +17…22.
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