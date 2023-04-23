https://crimea.ria.ru/20230423/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-aprelya-1128321463.html

Главные события и заявления дня: 23 апреля

Главные события и заявления дня: 23 апреля - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Главные события и заявления дня: 23 апреля

Донецк подвергся массированному обстрелу украинских боевиков. Посол Китая во Франции назвал Крым российским. Сальдо опроверг данные о захвате ВСУ плацдармов на... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T19:51

2023-04-23T19:51

2023-04-23T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Донецк подвергся массированному обстрелу украинских боевиков. Посол Китая во Франции назвал Крым российским. Сальдо опроверг данные о захвате ВСУ плацдармов на левом берегу Днепра. Российские силы освободили еще два квартала в Артемовске. Назван возможный срок начала контрнаступления украинских войск.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ обстреляли Донецк и убили мирного жителяВооруженные формирования Украины в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате атаки погиб 70-летний мужчина. Кроме того, ранения получили 40-летний мужчина и 69-летняя женщина. Также повреждения получили здание школы искусств, частные дома.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в течение дня 23 апреля ВСУ выпустили по Донецку более 120 снарядов и ракет натовского калибра 155 мм.Кроме того, в воскресенье украинские боевики вновь обстреляли Новую Каховку. Удар был нанесен по домам мирных жителей. Зафиксирован прилет украинского снаряда в жилой дом по улице Дружбы, 60.Посол КНР во Франции: Крым всегда был российскимПосол КНР в Париже Лю Шайе в эфире французского ТВ заявил, что Крым изначально был российским и исторически является таковым. Ведущий возразил представителю Пекина, заявив, что "по международному праву Крым принадлежит Украине". Лю Шайе в свою очередь указал, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных государств".Сенатор РФ, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова китайского дипломата, выразил уверенность, что после этого заявления правда о Крыме как о неотъемлемой части России зазвучит громче.По словам политика, Лю Шайе своим заявлением продемонстрировал хорошее знание истории России и Крыма и настроений крымчан, а также понимание того, что полуостров оказался в составе Украины в результате грубейших нарушений закона.Слова посла КНР вызвали гневную реакцию со стороны Киева, а также прибалтийских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что у дипломата либо "очевидные проблемы с географией", либо его точка зрения противоречит позиции Пекина "относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал слова Лю Шайе "абсолютно неприемлемыми" и призвал Пекин официально отреагировать. В МИД Эстонии позицию Лю Шайе назвали "прискорбной и непонятной", а глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлиус Ландсбергис по этому поводу заявил, что слова посла КНР объясняют, "почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине". Синоптики спрогнозировали заморозки в Крыму."Плацдармов" ВСУ на левом берегу Херсонщины нетВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы захватили плацдарм на левобережной части Херсонской области.По его словам, ни в районе Алешек, ни в любых других местах на левобережье Херсонщины или на Кинбурнской косе "нет и не было". Врио губернатора заверил, что российские военные полностью контролируют территорию, а все попытки диверсантов ВСУ высадиться на левом берегу заканчиваются для боевиков плачевно.Ложь о "плацдармах", по мнению Сальдо, распространяет противник в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения.Штурмовики отбили еще два квартала в АртемовскеРоссийские штурмовые отряды при поддержке сил ВДВ, авиации и артиллерии за прошедшие сутки освободили два квартала в западной части Артемовска.Всего за сутки на Донецком направлении российская армия уничтожила до 200 украинских боевиков, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицу Д-20, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Также в ходе спецоперации российские военные уничтожили цеха авиационного предприятия под Харьковом, на котором ВСУ производили ремонт и испытания реактивных беспилотников "Стриж".Кроме того, ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской и Запорожской областях, поразили командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, а в районе Новомайрского ДНР уничтожили мобильную огневую группу противника.Контрнаступление ВСУ "сдвинули" еще на месяцКонтрнаступление украинских войск может начаться примерно через месяц или два, поскольку сейчас активным действиям ВСУ мешают начавшиеся дожди. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.Отсутствие на данный момент у ВСУ американских танков Abrams не является причиной переноса контрнаступления, добавил министр. По его словам, Запад уже перебросил на Украину "довольно много техники". Украинцы "ждут улучшения погоды", утверждает Певкур.В Крыму ожидаются заморозки24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на почве до -2 градусов. Об этом сообщил региональный главк МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.В этих условиях повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих и распустившихся почек.Спасатели рекомендуют защитить насаждения, обеспечить укрытие растениям полимерной пленкой, нетканым материалом и соломой.

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https://crimea.ria.ru/20230423/v-krymu-pikap-vrezalsya-v-oporu-lep--est-postradavshie-1128319392.html

https://crimea.ria.ru/20230423/final-aprelya-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu--1128284247.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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