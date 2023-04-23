https://crimea.ria.ru/20230423/ministr-oborony-estonii-nazval-vozmozhnyy-srok-nachala-kontrnastupleniya-vsu-1128320101.html

Министр обороны Эстонии назвал возможный срок начала контрнаступления ВСУ

Министр обороны Эстонии назвал возможный срок начала контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Министр обороны Эстонии назвал возможный срок начала контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинских войск может начаться примерно через месяц или два, поскольку сейчас активным действиям ВСУ мешают начавшиеся дожди, заявил министр... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T16:37

2023-04-23T16:37

2023-04-23T16:37

эстония

украина

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

мнения

сво

новости

ханно певкур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128301941_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_c111122c972deae98be83a7fa02540bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Контрнаступление украинских войск может начаться примерно через месяц или два, поскольку сейчас активным действиям ВСУ мешают начавшиеся дожди, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур порталу ERR.По словам Певкура, такой вывод он сделал из последнего заседания контактной группы по Украине на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.Отсутствие на данный момент у ВСУ американских танков Abrams не является причиной переноса контрнаступления, добавил Певкур, отметив, что Запад уже перебросил на Украину "довольно много техники".Контрнаступление ВСУ: вероятные сроки и направленияО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. По словам президента Владимира Путина, Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия же производит и тратит в разы больше. И любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине, добавил Путин.Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230423/saldo-prokommentiroval-slukhi-o-platsdarmakh-vsu-na-levoberezhe-khersonschiny-1128318512.html

эстония

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, украина, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), мнения, сво, новости, ханно певкур