Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии
Власти Новой Каховки: боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли очередной артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, на данный момент зафиксировал прилет снаряда в жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа.
"23 апреля боевики ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей Новой Каховки. На данный момент зафиксирован прилет украинского снаряда в жилой дом по улице Дружбы, 60", - говорится в сообщении.
Данные о пострадавших и жертвах уточняются. На месте находятся глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, МЧС и аварийные службы города.
В среду, 19 апреля, украинские боевики нанесли самый массированный артиллерийский удар по Новой Каховке за весь период конфликта. В результате обстрела погибла женщина, еще две находятся в тяжелом состоянии.
За полтора часа ВСУ выпустили по центру города около 50 снарядов из гаубиц натовского калибра. Были разрушены около десятка жилых домов.
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