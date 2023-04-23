https://crimea.ria.ru/20230423/boeviki-vsu-snova-obstrelyali-novuyu-kakhovku-iz-artillerii-1128317786.html

Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии

Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии

Вооруженные формирования Украины нанесли очередной артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, на данный момент зафиксировал прилет снаряда в жилой РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T12:21

2023-04-23T12:21

2023-04-23T12:21

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

украина

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли очередной артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, на данный момент зафиксировал прилет снаряда в жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа.Данные о пострадавших и жертвах уточняются. На месте находятся глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, МЧС и аварийные службы города.В среду, 19 апреля, украинские боевики нанесли самый массированный артиллерийский удар по Новой Каховке за весь период конфликта. В результате обстрела погибла женщина, еще две находятся в тяжелом состоянии.За полтора часа ВСУ выпустили по центру города около 50 снарядов из гаубиц натовского калибра. Были разрушены около десятка жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему>>Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры>>"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан>>

https://crimea.ria.ru/20230422/nuzhny-ptichki-i-teplovizory-kak-pravilno-pomogat-uchastnikam-svo-1128246330.html

новая каховка

украина

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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