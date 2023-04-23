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Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии
Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии
Вооруженные формирования Украины нанесли очередной артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, на данный момент зафиксировал прилет снаряда в жилой РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T12:21
2023-04-23T12:21
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
украина
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли очередной артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, на данный момент зафиксировал прилет снаряда в жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа.Данные о пострадавших и жертвах уточняются. На месте находятся глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, МЧС и аварийные службы города.В среду, 19 апреля, украинские боевики нанесли самый массированный артиллерийский удар по Новой Каховке за весь период конфликта. В результате обстрела погибла женщина, еще две находятся в тяжелом состоянии.За полтора часа ВСУ выпустили по центру города около 50 снарядов из гаубиц натовского калибра. Были разрушены около десятка жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему&gt;&gt;Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры&gt;&gt;"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан&gt;&gt;
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новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, украина, новые регионы россии, новости
Боевики ВСУ снова обстреляли Новую Каховку из артиллерии

Власти Новой Каховки: боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей

12:21 23.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли очередной артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, на данный момент зафиксировал прилет снаряда в жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа.
"23 апреля боевики ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей Новой Каховки. На данный момент зафиксирован прилет украинского снаряда в жилой дом по улице Дружбы, 60", - говорится в сообщении.
Данные о пострадавших и жертвах уточняются. На месте находятся глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, МЧС и аварийные службы города.
В среду, 19 апреля, украинские боевики нанесли самый массированный артиллерийский удар по Новой Каховке за весь период конфликта. В результате обстрела погибла женщина, еще две находятся в тяжелом состоянии.
За полтора часа ВСУ выпустили по центру города около 50 снарядов из гаубиц натовского калибра. Были разрушены около десятка жилых домов.
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