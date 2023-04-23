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Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом
Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом
Российские военные уничтожили цеха авиационного предприятия под Харьковом, на котором ВСУ производили ремонт и испытания реактивных беспилотников "Стриж". Об... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T15:13
2023-04-23T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цеха авиационного предприятия под Харьковом, на котором ВСУ производили ремонт и испытания реактивных беспилотников "Стриж". Об этом сообщило Минобороны РФ в воскресенье.Кроме того, средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Также уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут""Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
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харьков, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (дрон), сво, министерство обороны рф, украина, новости
Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом

Минобороны: ВС России уничтожили под Харьковом завод по ремонту реактивных дронов "Стриж"

15:13 23.04.2023 (обновлено: 15:14 23.04.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цеха авиационного предприятия под Харьковом, на котором ВСУ производили ремонт и испытания реактивных беспилотников "Стриж". Об этом сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Также уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники.
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