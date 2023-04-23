https://crimea.ria.ru/20230423/armiya-rossii-unichtozhila-zavod-s-bespilotnikami-strizh-pod-kharkovom-1128319535.html

Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом

Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом

Российские военные уничтожили цеха авиационного предприятия под Харьковом, на котором ВСУ производили ремонт и испытания реактивных беспилотников "Стриж". Об... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T15:13

2023-04-23T15:13

2023-04-23T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цеха авиационного предприятия под Харьковом, на котором ВСУ производили ремонт и испытания реактивных беспилотников "Стриж". Об этом сообщило Минобороны РФ в воскресенье.Кроме того, средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Также уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут""Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева

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харьков, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (дрон), сво, министерство обороны рф, украина, новости