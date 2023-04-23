https://crimea.ria.ru/20230423/rossiyskie-shturmoviki-osvobodili-esche-dva-kvartala-v-artemovske-1128319109.html

Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске

Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске

Российские штурмовые отряды при поддержке сил ВДВ за прошедшие сутки освободили два квартала в западной части Артемовска, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T14:37

2023-04-23T14:37

2023-04-23T14:37

донецк

донецкая народная республика (днр)

артемовск

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Российские штурмовые отряды при поддержке сил ВДВ за прошедшие сутки освободили два квартала в западной части Артемовска, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.В интересах российской группировки в данном районе летчики совершили шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 72 огневые задачи.В целом на Донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки войск уничтожили склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Веселое Донецкой народной республики.В рядах ВСУ начались бунты >>Всего за сутки на данном направлении российская армия уничтожила до 200 украинских боевиков, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицу Д-20, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут""Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева

донецк

донецкая народная республика (днр)

артемовск

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донецк, донецкая народная республика (днр), артемовск, сво, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости