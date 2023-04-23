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Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске
Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске
Российские штурмовые отряды при поддержке сил ВДВ за прошедшие сутки освободили два квартала в западной части Артемовска, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T14:37
2023-04-23T14:37
донецк
донецкая народная республика (днр)
артемовск
сво
всу (вооруженные силы украины)
минобороны украины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Российские штурмовые отряды при поддержке сил ВДВ за прошедшие сутки освободили два квартала в западной части Артемовска, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.В интересах российской группировки в данном районе летчики совершили шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 72 огневые задачи.В целом на Донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки войск уничтожили склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Веселое Донецкой народной республики.В рядах ВСУ начались бунты &gt;&gt;Всего за сутки на данном направлении российская армия уничтожила до 200 украинских боевиков, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицу Д-20, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут""Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
донецк
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), артемовск, сво, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости
Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске

Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили еще два квартала на западе Артемовска

14:37 23.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Российские штурмовые отряды при поддержке сил ВДВ за прошедшие сутки освободили два квартала в западной части Артемовска, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах", - говорится в сообщении.
В интересах российской группировки в данном районе летчики совершили шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 72 огневые задачи.
В целом на Донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки войск уничтожили склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Веселое Донецкой народной республики.
В рядах ВСУ начались бунты >>
Всего за сутки на данном направлении российская армия уничтожила до 200 украинских боевиков, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицу Д-20, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)АртемовскСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Минобороны УкраиныНовости
 
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