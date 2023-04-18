Рейтинг@Mail.ru
Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230418/pod-obstrel-vsu-popal-zhiloy-dom-v-bryanskoy-oblasti--bogomaz-1128249205.html
Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз
Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз
Под обстрел украинских боевиков попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T20:20
2023-04-18T20:20
александр богомаз
брянская область
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73876f48002f201b2d8038613a08970b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Под обстрел украинских боевиков попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор отметил, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал, сейчс на месте работают сотрудники МЧС им правоохранители.Российское приграничье регулярно подвергается обстрелам ВСУ, участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.Накануне сообщалось,что в Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионахЧитайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погиблиКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0835a51bd7dd2d56e72cdae10b4fa255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр богомаз, брянская область, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз

Губернатор Богомаз: ВСУ произвели обстреляли село Курковичи в Брянской области

20:20 18.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Под обстрел украинских боевиков попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль", - написал он.
Губернатор отметил, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал, сейчс на месте работают сотрудники МЧС им правоохранители.
Российское приграничье регулярно подвергается обстрелам ВСУ, участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.
Накануне сообщалось,что в Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области.
Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
 
Александр БогомазБрянская областьОбстрелы Брянской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
21:55Главные события и заявления дня: 18 апреля
21:21Главные новости Крыма: 18 апреля
20:51В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы
20:45Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО 3:09
20:33Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин
20:20Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз
20:03Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск
19:09Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку
18:52В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"
17:58Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции
17:40Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве
16:36За сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков
15:49Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства
15:38Трое на одного: в Алуште компании вынесли приговор за убийство
15:21Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
15:13На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию 1:40
15:03Потомок Екатерины II в Крыму: горжусь тем, что я русский и православный
14:42Бразилия обсуждает в БРИКС передачу Крыма России
14:28В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
Лента новостейМолния