Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз
Губернатор Богомаз: ВСУ произвели обстреляли село Курковичи в Брянской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Под обстрел украинских боевиков попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль", - написал он.
Губернатор отметил, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал, сейчс на месте работают сотрудники МЧС им правоохранители.
Российское приграничье регулярно подвергается обстрелам ВСУ, участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.
Накануне сообщалось,что в Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области.
Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах
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