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Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом
Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом
Четыре группы украинских диверсантов разгромлены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. Противник понес потери в живой... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T16:05
2023-04-17T16:05
2023-04-17T16:06
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
диверсанты
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Четыре группы украинских диверсантов разгромлены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. Противник понес потери в живой силе, сообщает Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики пресечена деятельность еще одной украинской диверсионно-разведывательной группы.Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены четыре беспилотника возле сел Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое в ДНР и Голая Пристань Херсонской области.Как сообщалось, ранее российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках, вскрыли и уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении. Также артиллерийским огнем сорваны две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской областиКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую областьВ Мелитополе задержали группу украинских диверсантов
https://crimea.ria.ru/20230406/vsu-popytalis-otbit-utrachennye-pozitsii-na-krasno-limanskom-napravlenii-1128012826.html
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луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, новости
Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом
Минобороны: четыре группы украинских диверсантов разгромлены в Донбассе и под Харьковом
16:05 17.04.2023 (обновлено: 16:06 17.04.2023)