https://crimea.ria.ru/20230417/chetyre-gruppy-diversantov-vsu-razgromleny-v-donbasse-i-pod-kharkovom-1128221385.html

Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом

Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом

Четыре группы украинских диверсантов разгромлены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. Противник понес потери в живой... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T16:05

2023-04-17T16:05

2023-04-17T16:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Четыре группы украинских диверсантов разгромлены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. Противник понес потери в живой силе, сообщает Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики пресечена деятельность еще одной украинской диверсионно-разведывательной группы.Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены четыре беспилотника возле сел Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое в ДНР и Голая Пристань Херсонской области.Как сообщалось, ранее российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках, вскрыли и уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении. Также артиллерийским огнем сорваны две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской областиКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую областьВ Мелитополе задержали группу украинских диверсантов

https://crimea.ria.ru/20230406/vsu-popytalis-otbit-utrachennye-pozitsii-na-krasno-limanskom-napravlenii-1128012826.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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