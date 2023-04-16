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ВСУ готовят очередную провокацию в Гуляйполе Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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ВСУ готовят очередную провокацию в Гуляйполе Запорожской области
ВСУ готовят очередную провокацию в Гуляйполе Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.04.2023
ВСУ готовят очередную провокацию в Гуляйполе Запорожской области
Киевский режим готовит провокацию в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. В населенный пункт уже прибыли иностранные журналисты, сообщили в... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T17:31
2023-04-16T17:31
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
происшествия
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокацию в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. В населенный пункт уже прибыли иностранные журналисты, сообщили в Минобороны РФ.По мнению военного ведомства, с большой долей вероятности речь идет о подготовке провокационных видеосюжетов о якобы нанесении группировкой "Восток" ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.Ранее стало известно, что киевский режим под руководством Офиса президента собирается обвинить Россию в использовании якобы "химического оружия". Так в населенном пункте Ахтырка Сумской области были созданы псевдо позиции ВСУ, куда планировалось свозить умерших украинских военнослужащих с целью выдать их гибель за результат огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".В свою очередь профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич выразил мнение, что призыв СБУ к украинцам не посещать пасхальные массовые мероприятия свидетельствует о подготовке киевским режимом провокаций в украинских храмах от имени РФ.Читайте также на РИА Новости крым:Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ КрымаУкраина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – АксеновВ МИД РФ назвали единственный способ гарантировать безопасность Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), запорожская область, происшествия, новости, министерство обороны рф
ВСУ готовят очередную провокацию в Гуляйполе Запорожской области

Минобороны: Киевский режим готовит очередную провокацию в Гуляйполе Запорожской области

17:31 16.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокацию в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. В населенный пункт уже прибыли иностранные журналисты, сообщили в Минобороны РФ.
"По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов", – говорится в сообщении.
По мнению военного ведомства, с большой долей вероятности речь идет о подготовке провокационных видеосюжетов о якобы нанесении группировкой "Восток" ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.
Ранее стало известно, что киевский режим под руководством Офиса президента собирается обвинить Россию в использовании якобы "химического оружия". Так в населенном пункте Ахтырка Сумской области были созданы псевдо позиции ВСУ, куда планировалось свозить умерших украинских военнослужащих с целью выдать их гибель за результат огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".
В свою очередь профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич выразил мнение, что призыв СБУ к украинцам не посещать пасхальные массовые мероприятия свидетельствует о подготовке киевским режимом провокаций в украинских храмах от имени РФ.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьПроисшествияНовостиМинистерство обороны РФ
 
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17:31ВСУ готовят очередную провокацию в Гуляйполе Запорожской области
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