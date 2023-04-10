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Что делать, если в химчистке испортили вещь
Что делать, если в химчистке испортили вещь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Что делать, если в химчистке испортили вещь
Если в химчистке испортили вещь, потребитель имеет право потребовать вернуть деньги. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела защиты... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T08:15
2023-04-10T08:15
2023-04-10T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Если в химчистке испортили вещь, потребитель имеет право потребовать вернуть деньги. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова."Если вы сдаете в химчистку какую-то вещь, а там ее портят, то по закону о защите прав потребителей человек имеет право потребовать обратно возврат денежных средств за такую некачественно оказанную услугу", - сказала Воронова."Потребитель имеет право требовать двукратную стоимость испорченного товара", заявила Воронова.Однако в этом случае необходимо подтвердить стоимость вещи. По этой причине начальник ведомства рекомендовала "хранить чеки на дорогостоящие товары", это поможет отстоять свои права.В случае, если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что потребитель имеет право отказаться от забронированной услуги и требовать возврата денежных средств, которые были внесены в качестве предоплаты. и Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно и что нельзя снимать в магазинах - экспертЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак вернуть товар в интернет-магазин
https://crimea.ria.ru/20230326/kakie-tovary-nelzya-vernut-prodavtsu--rospotrebnadzor-1127714510.html
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совет эксперта, роспотребнадзор, общество, защита прав потребителей, виктория воронова, крым, новости крыма
Что делать, если в химчистке испортили вещь
Роспотребнадзор: за испорченную в химчистке вещь нужно требовать ее двукратную стоимость