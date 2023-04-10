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Что делать, если в химчистке испортили вещь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Что делать, если в химчистке испортили вещь
Что делать, если в химчистке испортили вещь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Что делать, если в химчистке испортили вещь
Если в химчистке испортили вещь, потребитель имеет право потребовать вернуть деньги. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела защиты... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T08:15
2023-04-10T08:15
совет эксперта
роспотребнадзор
общество
защита прав потребителей
виктория воронова
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Если в химчистке испортили вещь, потребитель имеет право потребовать вернуть деньги. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова."Если вы сдаете в химчистку какую-то вещь, а там ее портят, то по закону о защите прав потребителей человек имеет право потребовать обратно возврат денежных средств за такую некачественно оказанную услугу", - сказала Воронова."Потребитель имеет право требовать двукратную стоимость испорченного товара", заявила Воронова.Однако в этом случае необходимо подтвердить стоимость вещи. По этой причине начальник ведомства рекомендовала "хранить чеки на дорогостоящие товары", это поможет отстоять свои права.В случае, если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что потребитель имеет право отказаться от забронированной услуги и требовать возврата денежных средств, которые были внесены в качестве предоплаты. и Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно и что нельзя снимать в магазинах - экспертЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак вернуть товар в интернет-магазин
https://crimea.ria.ru/20230326/kakie-tovary-nelzya-vernut-prodavtsu--rospotrebnadzor-1127714510.html
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совет эксперта, роспотребнадзор, общество, защита прав потребителей, виктория воронова, крым, новости крыма
Что делать, если в химчистке испортили вещь

Роспотребнадзор: за испорченную в химчистке вещь нужно требовать ее двукратную стоимость

08:15 10.04.2023
 
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкРабота химчистки
Работа химчистки
© Пресс-служба мэрии Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Если в химчистке испортили вещь, потребитель имеет право потребовать вернуть деньги. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова.
"Если вы сдаете в химчистку какую-то вещь, а там ее портят, то по закону о защите прав потребителей человек имеет право потребовать обратно возврат денежных средств за такую некачественно оказанную услугу", - сказала Воронова.
Более того, по ее словам, в случае некачественного оказания услуг химчистки, можно не просто требовать вернуть деньги за услугу, которая, по сути, не была оказана, но и за испорченную вещь.
"Потребитель имеет право требовать двукратную стоимость испорченного товара", заявила Воронова.
Однако в этом случае необходимо подтвердить стоимость вещи. По этой причине начальник ведомства рекомендовала "хранить чеки на дорогостоящие товары", это поможет отстоять свои права.
В случае, если потребитель столкнулся с некачественной услугой со стороны физлица, не оформленного как индивидуальный предприниматель, он должен обращаться в суд.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что потребитель имеет право отказаться от забронированной услуги и требовать возврата денежных средств, которые были внесены в качестве предоплаты. и
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Совет экспертаРоспотребнадзорОбществоЗащита прав потребителейВиктория ВороноваКрымНовости Крыма
 
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