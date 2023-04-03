Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт
Эксперт рассказала, что можно и что нельзя снимать в магазинах
© РИА Новости . Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЭкспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна "Мосфильм" в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право делать фото и снимать видео товаров и услуг в местах реализации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
"Есть определенные ограничения. В магазине можно снимать в местах общего пользования, то есть в торговом зале. Исключение составляют служебные помещения", - уточнила Надежда Анельчук.
Делать фото и снимать видео можно товаров, ценников и маркировки.
Законом РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что потребитель имеет право в любой форме осуществлять поиск и сбор необходимой информации о товарах, работах и услугах, пояснила эксперт.
Какие товары нельзя вернуть в магазин
Ранее сообщалось, какие товары нельзя вернуть продавцу.
В перечень невозвратных товаров вошли практически вся бытовая техника, парфюмерия, косметика, ювелирные украшения, цветы, трикотажная, чулочно-носочная продукция, нижнее белье, товары личной гигиены, маникюрные и парикмахерские инструменты, периодические издания, растения, животные, мебельные гарнитуры. Детские электронные игрушки подлежат возврату только в случае дефекта.
Возврату подлежат товары, в том числе купленные на распродаже или по акции.
"Если в товаре все же будет недостаток, то никаких ограничений по возврату товара для потребителей нет независимо от того, приобретен он в дни скидок или без скидок", - рассказала Надежда Анельчук, отметив, что стоит отличать скидку от уценки - когда покупатели изначально проинформированы о дефекте товара.
Однако в случае, если товар был заказан через интернет и при получении не удовлетворил заказчика, он может быть возвращен продавцу без объяснения причин в течение семи дней. У интернет-торговли не существует списка невозвратных товаров, напомнила эксперт.
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