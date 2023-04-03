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Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт
Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт
Потребитель имеет право делать фото и снимать видео товаров и услуг в местах реализации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила официальный... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T07:42
2023-04-03T07:42
радио "спутник в крыму"
надежда анельчук
защита прав потребителей
закон и право
общество
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право делать фото и снимать видео товаров и услуг в местах реализации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Делать фото и снимать видео можно товаров, ценников и маркировки.Законом РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что потребитель имеет право в любой форме осуществлять поиск и сбор необходимой информации о товарах, работах и услугах, пояснила эксперт.Какие товары нельзя вернуть в магазинРанее сообщалось, какие товары нельзя вернуть продавцу.В перечень невозвратных товаров вошли практически вся бытовая техника, парфюмерия, косметика, ювелирные украшения, цветы, трикотажная, чулочно-носочная продукция, нижнее белье, товары личной гигиены, маникюрные и парикмахерские инструменты, периодические издания, растения, животные, мебельные гарнитуры. Детские электронные игрушки подлежат возврату только в случае дефекта.Возврату подлежат товары, в том числе купленные на распродаже или по акции.Однако в случае, если товар был заказан через интернет и при получении не удовлетворил заказчика, он может быть возвращен продавцу без объяснения причин в течение семи дней. У интернет-торговли не существует списка невозвратных товаров, напомнила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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надежда анельчук, защита прав потребителей, закон и право, общество, новости, новости крыма
Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт

Эксперт рассказала, что можно и что нельзя снимать в магазинах

07:42 03.04.2023
 
© РИА Новости . Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЭкспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна "Мосфильм" в Москве
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Maksim Blinov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право делать фото и снимать видео товаров и услуг в местах реализации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
"Есть определенные ограничения. В магазине можно снимать в местах общего пользования, то есть в торговом зале. Исключение составляют служебные помещения", - уточнила Надежда Анельчук.
Делать фото и снимать видео можно товаров, ценников и маркировки.
Законом РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что потребитель имеет право в любой форме осуществлять поиск и сбор необходимой информации о товарах, работах и услугах, пояснила эксперт.

Какие товары нельзя вернуть в магазин

Ранее сообщалось, какие товары нельзя вернуть продавцу.
В перечень невозвратных товаров вошли практически вся бытовая техника, парфюмерия, косметика, ювелирные украшения, цветы, трикотажная, чулочно-носочная продукция, нижнее белье, товары личной гигиены, маникюрные и парикмахерские инструменты, периодические издания, растения, животные, мебельные гарнитуры. Детские электронные игрушки подлежат возврату только в случае дефекта.
Возврату подлежат товары, в том числе купленные на распродаже или по акции.
"Если в товаре все же будет недостаток, то никаких ограничений по возврату товара для потребителей нет независимо от того, приобретен он в дни скидок или без скидок", - рассказала Надежда Анельчук, отметив, что стоит отличать скидку от уценки - когда покупатели изначально проинформированы о дефекте товара.
Однако в случае, если товар был заказан через интернет и при получении не удовлетворил заказчика, он может быть возвращен продавцу без объяснения причин в течение семи дней. У интернет-торговли не существует списка невозвратных товаров, напомнила эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"Надежда АнельчукЗащита прав потребителейЗакон и правоОбществоНовостиНовости Крыма
 
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