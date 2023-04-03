https://crimea.ria.ru/20230403/chto-mozhno-i-chto-nelzya-snimat-v-magazinakh---ekspert-1127892082.html

Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт

Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт

Потребитель имеет право делать фото и снимать видео товаров и услуг в местах реализации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила официальный... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T07:42

2023-04-03T07:42

2023-04-03T07:42

радио "спутник в крыму"

надежда анельчук

защита прав потребителей

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право делать фото и снимать видео товаров и услуг в местах реализации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Делать фото и снимать видео можно товаров, ценников и маркировки.Законом РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что потребитель имеет право в любой форме осуществлять поиск и сбор необходимой информации о товарах, работах и услугах, пояснила эксперт.Какие товары нельзя вернуть в магазинРанее сообщалось, какие товары нельзя вернуть продавцу.В перечень невозвратных товаров вошли практически вся бытовая техника, парфюмерия, косметика, ювелирные украшения, цветы, трикотажная, чулочно-носочная продукция, нижнее белье, товары личной гигиены, маникюрные и парикмахерские инструменты, периодические издания, растения, животные, мебельные гарнитуры. Детские электронные игрушки подлежат возврату только в случае дефекта.Возврату подлежат товары, в том числе купленные на распродаже или по акции.Однако в случае, если товар был заказан через интернет и при получении не удовлетворил заказчика, он может быть возвращен продавцу без объяснения причин в течение семи дней. У интернет-торговли не существует списка невозвратных товаров, напомнила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда анельчук, защита прав потребителей, закон и право, общество, новости, новости крыма