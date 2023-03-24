https://crimea.ria.ru/20230324/kak-otkazatsya-ot-zabronirovannoy-uslugi-bez-uscherba-dlya-koshelka-1127714398.html

Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька

Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька

Потребитель имеет право отказаться от забронированной услуги и требовать возврата денежных средств, которые были внесены в качестве предоплаты. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T08:12

2023-03-24T08:12

2023-03-24T08:12

роспотребнадзор

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защита прав потребителей

общество

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виктория воронова

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право отказаться от забронированной услуги и требовать возврата денежных средств, которые были внесены в качестве предоплаты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.По ее словам, отказаться в одностороннем порядке от соблюдения договора может только потребитель. Что же касается предпринимателя, то он может в одностороннем порядке расторгнуть этот договор только в случае форм-мажорных обстоятельств, список которых ограничен.В других случаях требования оплатить не оказанные услуги, в том числе и частично, являются незаконными.Читайте также на РИА Новости КрымВласти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средствПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуЧего ждать от курортного сезона в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, крым, защита прав потребителей, общество, новости крыма, виктория воронова, туризм в крыму