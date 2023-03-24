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Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька
Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька
Потребитель имеет право отказаться от забронированной услуги и требовать возврата денежных средств, которые были внесены в качестве предоплаты. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T08:12
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защита прав потребителей
общество
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виктория воронова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право отказаться от забронированной услуги и требовать возврата денежных средств, которые были внесены в качестве предоплаты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.По ее словам, отказаться в одностороннем порядке от соблюдения договора может только потребитель. Что же касается предпринимателя, то он может в одностороннем порядке расторгнуть этот договор только в случае форм-мажорных обстоятельств, список которых ограничен.В других случаях требования оплатить не оказанные услуги, в том числе и частично, являются незаконными.Читайте также на РИА Новости КрымВласти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средствПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуЧего ждать от курортного сезона в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, крым, защита прав потребителей, общество, новости крыма, виктория воронова, туризм в крыму
Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька

Роспотребнадзор: можно отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька

08:12 24.03.2023
 
© Фото: pixabay.comЧемодан
Чемодан
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право отказаться от забронированной услуги и требовать возврата денежных средств, которые были внесены в качестве предоплаты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
"Если человек по каким-либо причинам не может воспользоваться заранее забронированной услугой, у него есть право обратиться к предпринимателю или к юридическому лицу, которые такие услуги должно было оказывать, и отказаться в одностороннем порядке от соблюдения этого договора. Главное, чтобы был заключен соответствующий договор, по которому внесена предоплата в той или иной сумме", - обозначила Воронова. И добавила: желательно, чтобы потребитель оформил отказ в письменном виде.
По ее словам, отказаться в одностороннем порядке от соблюдения договора может только потребитель. Что же касается предпринимателя, то он может в одностороннем порядке расторгнуть этот договор только в случае форм-мажорных обстоятельств, список которых ограничен.
"Но у предпринимателя есть право удержать денежные средства в том размере, в котором он уже понес расходы на исполнение этого договора. Однако эти расходы предприниматель должен подтвердить письменно", - отметила она.
В других случаях требования оплатить не оказанные услуги, в том числе и частично, являются незаконными.
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