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Главные события и заявления дня: 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Главные события и заявления дня: 7 апреля
Главные события и заявления дня: 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Главные события и заявления дня: 7 апреля
ФСБ задержала украинских шпионов в Херсонской области. Блинкен назвал сроки наступления ВСУ. Лавров озвучил условие возобновления переговоров по урегулированию... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T22:26
2023-04-07T22:26
главное за день
россия
всу (вооруженные силы украины)
сво
дмитрий песков
украина
министерство обороны рф
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала украинских шпионов в Херсонской области. Блинкен назвал сроки наступления ВСУ. Лавров озвучил условие возобновления переговоров по урегулированию на Украине. Минобороны назвало новых фигурантов дела о биолабораториях. В Кремле прокомментировали утечку секретных документов о западной помощи Киеву.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержание агентов СБУ в Херсонской областиСотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области двух украинских шпионов, которые собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. По данным ведомства, один из задержанных – агент Службы безопасности Украины, другой по его заданию собирал сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории региона.Собранную информацию злоумышленники передавали в СБУ через интернет-мессенджеры, подкрепляя данные привязкой к координатам.Блинкен назвал сроки наступления ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France сообщил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО "должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть захваченные Россией территории, в том числе путем контрнаступления".При этом глава Госдепа заявил, что Запад должен поддерживать беспрецедентное санкционное давление на Россию, "пока в РФ не сменится руководство".Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Киевом".При каком условии Россия вступит в переговоры по УкраинеГлава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта возможно только при условии учета законных интересов и озабоченностей России.Лавров также отметил, что инициативы представителей тех или иных государств усадить Украину и Россию за стол переговоров – это "симптом" полной американской гегемонии в международных отношениях.Глава МИД также констатировал, что Киев, Вашингтон и Брюссель пользуются "нечистоплотными приемами" – постоянно заявляют о недопустимости прекращения военных действий и при этом требуют от России "остановить войну и сесть за стол переговоров".В деле о биолабораториях на Украине появились новые фигурантыНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Пентагон привлекал к биологическим исследованиям на Украине американских ученых, руководителей украинских институтов и госпредприятий.Эти ученые причастны к военно-биологическим исследованиям, либо занимались изучением распространения на Украине возбудителей опасных заболеваний и вирусов, в том числе туляремии, сибирской язвы, конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.Кремль отреагировал на утечку секретных документов по УкраинеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об утечке в социальные сети секретных документов по Украине, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению.По словам представителя Кремля, у Москвы нет даже незначительных сомнений в вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт. Песков отметил, что степень их вовлеченности в боевые действия растет, что "усложняет всю историю", но не окажет влияния на результат спецоперации.
https://crimea.ria.ru/20230407/krym-ne-podlezhit-obsuzhdeniyu-prezident-brazilii-raskritikoval-zapad-1128027449.html
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россия
украина
сша
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главное за день, россия, всу (вооруженные силы украины), сво, дмитрий песков, украина, министерство обороны рф, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), нато, сша, контрнаступление всу, новости
Главные события и заявления дня: 7 апреля

Главные события и заявления пятницы, 7 апреля

22:26 07.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала украинских шпионов в Херсонской области. Блинкен назвал сроки наступления ВСУ. Лавров озвучил условие возобновления переговоров по урегулированию на Украине. Минобороны назвало новых фигурантов дела о биолабораториях. В Кремле прокомментировали утечку секретных документов о западной помощи Киеву.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Задержание агентов СБУ в Херсонской области

Сотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области двух украинских шпионов, которые собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. По данным ведомства, один из задержанных – агент Службы безопасности Украины, другой по его заданию собирал сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории региона.
Собранную информацию злоумышленники передавали в СБУ через интернет-мессенджеры, подкрепляя данные привязкой к координатам.
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Блинкен назвал сроки наступления ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France сообщил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО "должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть захваченные Россией территории, в том числе путем контрнаступления".
При этом глава Госдепа заявил, что Запад должен поддерживать беспрецедентное санкционное давление на Россию, "пока в РФ не сменится руководство".
Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Киевом".

При каком условии Россия вступит в переговоры по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта возможно только при условии учета законных интересов и озабоченностей России.
Министр в очередной раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, однако США и другие члены НАТО "высокомерно и с пренебрежением" проигнорировали аргументы российской стороны в отношении гарантий безопасности для страны, в том числе в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
Лавров также отметил, что инициативы представителей тех или иных государств усадить Украину и Россию за стол переговоров – это "симптом" полной американской гегемонии в международных отношениях.
Глава МИД также констатировал, что Киев, Вашингтон и Брюссель пользуются "нечистоплотными приемами" – постоянно заявляют о недопустимости прекращения военных действий и при этом требуют от России "остановить войну и сесть за стол переговоров".
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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В деле о биолабораториях на Украине появились новые фигуранты

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Пентагон привлекал к биологическим исследованиям на Украине американских ученых, руководителей украинских институтов и госпредприятий.
В их числе руководитель Международного института проблем ВИЧ и туберкулеза"в Киеве Элиот Джейкобс Перлман, Профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос
Эти ученые причастны к военно-биологическим исследованиям, либо занимались изучением распространения на Украине возбудителей опасных заболеваний и вирусов, в том числе туляремии, сибирской язвы, конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.
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Кремль отреагировал на утечку секретных документов по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об утечке в социальные сети секретных документов по Украине, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению.
По словам представителя Кремля, у Москвы нет даже незначительных сомнений в вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт. Песков отметил, что степень их вовлеченности в боевые действия растет, что "усложняет всю историю", но не окажет влияния на результат спецоперации.
В Крыму участникам спецоперации выдали первые земельные участки.
21:46
Главные новости Крыма: 7 апреля
 
Главное за деньРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОДмитрий ПесковУкраинаМинистерство обороны РФФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СБУ (Служба безопасности Украины)НАТОСШАКонтрнаступление ВСУНовости
 
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