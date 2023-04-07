https://crimea.ria.ru/20230407/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-aprelya--1128054200.html

Главные события и заявления дня: 7 апреля

Главные события и заявления дня: 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Главные события и заявления дня: 7 апреля

ФСБ задержала украинских шпионов в Херсонской области. Блинкен назвал сроки наступления ВСУ. Лавров озвучил условие возобновления переговоров по урегулированию... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T22:26

2023-04-07T22:26

2023-04-07T22:26

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сво

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала украинских шпионов в Херсонской области. Блинкен назвал сроки наступления ВСУ. Лавров озвучил условие возобновления переговоров по урегулированию на Украине. Минобороны назвало новых фигурантов дела о биолабораториях. В Кремле прокомментировали утечку секретных документов о западной помощи Киеву.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержание агентов СБУ в Херсонской областиСотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области двух украинских шпионов, которые собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. По данным ведомства, один из задержанных – агент Службы безопасности Украины, другой по его заданию собирал сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории региона.Собранную информацию злоумышленники передавали в СБУ через интернет-мессенджеры, подкрепляя данные привязкой к координатам.Блинкен назвал сроки наступления ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France сообщил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО "должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть захваченные Россией территории, в том числе путем контрнаступления".При этом глава Госдепа заявил, что Запад должен поддерживать беспрецедентное санкционное давление на Россию, "пока в РФ не сменится руководство".Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Киевом".При каком условии Россия вступит в переговоры по УкраинеГлава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта возможно только при условии учета законных интересов и озабоченностей России.Лавров также отметил, что инициативы представителей тех или иных государств усадить Украину и Россию за стол переговоров – это "симптом" полной американской гегемонии в международных отношениях.Глава МИД также констатировал, что Киев, Вашингтон и Брюссель пользуются "нечистоплотными приемами" – постоянно заявляют о недопустимости прекращения военных действий и при этом требуют от России "остановить войну и сесть за стол переговоров".В деле о биолабораториях на Украине появились новые фигурантыНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Пентагон привлекал к биологическим исследованиям на Украине американских ученых, руководителей украинских институтов и госпредприятий.Эти ученые причастны к военно-биологическим исследованиям, либо занимались изучением распространения на Украине возбудителей опасных заболеваний и вирусов, в том числе туляремии, сибирской язвы, конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.Кремль отреагировал на утечку секретных документов по УкраинеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об утечке в социальные сети секретных документов по Украине, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению.По словам представителя Кремля, у Москвы нет даже незначительных сомнений в вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт. Песков отметил, что степень их вовлеченности в боевые действия растет, что "усложняет всю историю", но не окажет влияния на результат спецоперации.

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https://crimea.ria.ru/20230407/rossiyskie-voyska-nanesli-uron-protivniku-na-pyati-napravleniyakh-1128041504.html

https://crimea.ria.ru/20230407/vsu-obstrelyali-tsentr-donetska-est-zhertvy-1128042420.html

https://crimea.ria.ru/20230407/glavnye-novosti-kryma-7-aprelya-1128051311.html

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