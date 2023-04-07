https://crimea.ria.ru/20230407/lavrov-nazval-uslovie-peregovorov-o-mire-na-ukraine-1128035077.html

Лавров назвал условие переговоров о мире на Украине

Лавров назвал условие переговоров о мире на Украине - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Лавров назвал условие переговоров о мире на Украине

Возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии учета законных интересов и озабоченностей России, которые в свое... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T13:06

2023-04-07T13:06

2023-04-07T13:21

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мевлют чавушоглу

турция

россия

нато

украина

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии учета законных интересов и озабоченностей России, которые в свое время были высокомерно проигнорированы руководством НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Запад применяет нечистоплотные приемыПо словам главы российского МИД, инициативы международных экспертов, политиков из тех или иных стран усадить Украину и Россию за стол переговоров – это "симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии США на установление полной гегемонии в международных отношениях".Лавров констатировал, что Киев, Вашингтон и Брюссель постоянно заявляют о том, что ни в коем случае нельзя прекращать военные действия и переходить к переговорам, при этом они требуют от России "остановить войну и сесть за стол переговоров". Министр назвал это "нечистоплотными приемами".Мирные инициативы Пекина и МинскаРанее президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это предложение, заявил, что реализация мирных планов по украинскому конфликту сейчас невозможна, поскольку Киев во всем слушает своих кураторов, которые настаивают на продолжении боевых действий.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, жестко отверг инициативу белорусского лидера. По его словам, любое прекращение огня будет означать "право РФ оставаться на оккупированных территориях".В феврале МИД Китая опубликовал заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. В частности, в документе отмечается необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле 21 марта заявил, что предложенный Пекином мирный план может лечь в основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, однако пока такой готовности с их стороны не наблюдается.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог объяснил подоплеку инициативы Лукашенко о мире на УкраинеОлланд признал Евросоюз участником конфликта на УкраинеВ Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину

https://crimea.ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-vsu-perecherknet-vozmozhnost-peregovorov---lukashenko-1127897857.html

турция

россия

украина

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), мевлют чавушоглу, турция, россия, нато, украина, сво