https://crimea.ria.ru/20230406/olland-priznal-evrosoyuz-uchastnikom-konflikta-na-ukraine-1128019039.html

Олланд признал Евросоюз участником конфликта на Украине

Олланд признал Евросоюз участником конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Олланд признал Евросоюз участником конфликта на Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени экс-президента Украины Петра Порошенко поговорили с бывшим французским... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T20:41

2023-04-06T20:41

2023-04-06T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени экс-президента Украины Петра Порошенко поговорили с бывшим французским президентом Франсуа Олландом, который признал, что Евросоюз является полноценным участником конфликта на Украине. Видео беседы опубликовано на странице пранкеров в соцсети "ВКонтакте"."Они (страны Евросоюза – ред.) не хотят быть воющей стороной в том смысле, что Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны… Но, не являясь воющей стороной, они являются участниками. Именно поэтому требования Украины к Европейскому союзу должны быть достаточно сильными, серьезными и целенаправленными", – сказал Олланд.По мнению политика, переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта "привели бы к статус-кво". Однако "пока Украина хочет продолжать борьбу, никаких переговоров быть не может", убежден бывший президент Франции."Я не вижу, на что Путин мог бы согласиться в ходе переговоров в плане вывода своих войск из Донбасса и тем более из Крыма. Не может быть никаких переговоров, и европейские лидеры не должны упоминать слово "переговоры" до тех пор, пока у вас такой настрой и пока вы можете бороться до последнего", – обратился он к "Порошенко".Как и экс-канцлер Германии Ангела Меркель, Олланд подтвердил, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы выиграть для Украины время на укрепление своих вооруженных сил."Да, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда сказала, что Минские соглашения были приняты для того, чтобы дать Украине возможности нарастить свою военную мощь… Все думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы тянули время для укрепления военных возможностей Украины", – заявил политик.Бывший французский лидер также подчеркнул важность того, чтобы в нынешнем конфликте "победа досталась Украине", поскольку это "послужит отпором для авторитарных режимов, как для Китая в отношении Тайваня, так и для других стран, у которых есть соблазн пойти дальше, например, Ирана или даже Турции".В феврале этого года Вован и Лексус от имени Порошенко пообщались с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. В беседе с пранкерами она призналась, что Минские соглашения позволили Киеву подготовиться к конфликту с Россией.Сам же Порошенко еще раньше в беседе с Вованом и Лексусом также признался, что Минские соглашения можно было выполнить, но он не собирался этого делать, поскольку его целью было выиграть время для усиления украинской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииЕвросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕСОбсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность

https://crimea.ria.ru/20230329/v-konflikte-na-storone-ukrainy-uchastvuyut-okolo-50-stran--patrushev-1127837006.html

https://crimea.ria.ru/20230228/v-nato-nazvali-pobedu-rossii-na-ukraine-samym-bolshim-riskom-dlya-alyansa-1127264733.html

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франция, украина, сво, россия, политика, минские соглашения, новости, мнения, франсуа олланд