https://crimea.ria.ru/20230403/politolog-obyasnil-podopleku-initsiativy-lukashenko-o-mire-na-ukraine-1127952281.html

Политолог объяснил подоплеку инициативы Лукашенко о мире на Украине

Политолог объяснил подоплеку инициативы Лукашенко о мире на Украине - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Политолог объяснил подоплеку инициативы Лукашенко о мире на Украине

Инициатива президента Белоруссии Александра Лукашенко по урегулированию украинского конфликта объясняется его стремлением подыграть Пекину, с которым у Минска... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T19:29

2023-04-03T19:29

2023-04-03T19:03

радио "спутник в крыму"

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

политика

мнения

андрей никифоров

китай

россия

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Политолог Никифоров: инициатива Лукашенко о мире на Украине – попытка подыграть Китаю Политолог Никифоров: инициатива Лукашенко о мире на Украине – попытка подыграть Китаю audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Инициатива президента Белоруссии Александра Лукашенко по урегулированию украинского конфликта объясняется его стремлением подыграть Пекину, с которым у Минска сотрудничество по ряду направлений более тесное, чем с Москвой. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Лукашенко повторяет политику Фиделя Кастро"Здесь надо смотреть не в сторону Москвы, а в сторону Пекина, с которым у Белоруссии очень тесные отношения, по некоторым вопросам даже более тесные, чем с Россией. Инициатива Лукашенко сильно смахивает на инициативу (председателя КНР) Си Цзиньпина. По сути дела, президент Белоруссии поддержал эту линию. Лукашенко надо было дать какую-то инициативу. Он показал себя настроенным на миротворчество, что, наверное, правильно, и поддержал своего сюзерена в Пекине", – сказал эксперт.По мнению Никифорова, Лукашенко делает то, чем довольно успешно занимался в свое время лидер Кубы Фидель Кастро, который, не имея серьезных ресурсов, продержался более 50 лет у власти благодаря искусному использованию некоторых противоречий между великими державами.При этом аналитик усомнился, что предложение Лукашенко о мире на Украине приемлемо для российской стороны."Не скажу, что Россия смотрит на все это с каким-то раздражением, в отличие от Запада. Но вот эти призывы Лукашенко, что "если Запад в следующий раз опять обманет"… А разве есть сомнения в том, что они опять нас обманут при первом удобном случае? Ведь по сути предложение Лукашенко повторяет некоторые положения "Минска-2", но мы там уже были. Как говорится, "плавали, знаем", – подытожил Никифоров.Предложение Лукашенко и реакция на негоПрезидент Белоруссии 31 марта обратился с посланием к народу и парламенту. В частности, он призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это предложение, заявил, что реализация мирных планов по украинскому конфликту сейчас невозможна, поскольку Киев во всем слушает своих кураторов, которые настаивают на продолжении боевых действий.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, жестко отверг инициативу белорусского лидера. По его словам, любое прекращение огня будет означать "право РФ оставаться на оккупированных территориях".Мирный план Китая24 февраля МИД Китая опубликовал заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. В частности, в документе отмечается необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.В КНР назвали диалог и переговоры "единственным жизнеспособным решением украинского кризиса", а также предложили разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов.Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле 21 марта заявил, что предложенный Пекином мирный план может лечь в основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, однако пока такой готовности с их стороны не наблюдается.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государстваНовая концепция внешней политики России: основные положенияКитай сделал заявление о кризисе на Украине и возможности переговоров

https://crimea.ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-vsu-perecherknet-vozmozhnost-peregovorov---lukashenko-1127897857.html

https://crimea.ria.ru/20230320/otnosheniya-s-rf-mnogopolyarnost-i-ukraina-glavnoe-iz-stati-si-tszinpina-1127652520.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, мнения, андрей никифоров, китай, россия