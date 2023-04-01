https://crimea.ria.ru/20230401/novoe-ot-mintsifry-kak-udalit-profil-na-gosuslugakh-1127916033.html
Новое от Минцифры: как удалить профиль на Госуслугах
Новое от Минцифры: как удалить профиль на Госуслугах - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Новое от Минцифры: как удалить профиль на Госуслугах
Минцифры отключило возможность удалить учетную запись на портале Госуслуги. Теперь это можно сделать только в МФЦ. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T09:03
2023-04-01T09:03
2023-04-01T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Минцифры отключило возможность удалить учетную запись на портале Госуслуги. Теперь это можно сделать только в МФЦ. Как поясняется на официальном канале ведомства в Telegram, такое решение связано с участившимися случаями мошенничества с личными профилями россиян."В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале", - уточнили в Минцифры. Теперь удалить свои данные россияне могут только при личном посещении МФЦ, добавили в ведомстве."Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии", - заключили в пресс-службе.В конце 2022 года были отключены старые версии портала Госуслуги и Госуслуги Авто на операционной системе Android. Для того, чтобы продолжить пользоваться приложением, его нужно обновить.В январе на Госуслугах запретили любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, без личного присутствия владельца на сделке. Чтобы активировать запрет, необходимы подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга оформляется бесплатно непосредственно в приложении.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апрелеВ России смогут ограничивать доступ к официальной статистикеРазговор с приятным человеком: как обличить мошенника по телефону
https://crimea.ria.ru/20230110/na-gosuslugakh-stali-dostupny-novye-servisy-dlya-zastrakhovannykh-po-oms-1126319198.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госуслуги, новости, минцифры рф
Новое от Минцифры: как удалить профиль на Госуслугах
Минцифры: удалить профиль с портала Госуслуги теперь можно только при личном посещении МФЦ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Минцифры отключило возможность удалить учетную запись на портале Госуслуги. Теперь это можно сделать только в МФЦ.
Как поясняется на официальном канале ведомства в Telegram, такое решение связано с участившимися случаями мошенничества с личными профилями россиян.
"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале", - уточнили в Минцифры.
Теперь удалить свои данные россияне могут только при личном посещении МФЦ, добавили в ведомстве.
"Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии", - заключили в пресс-службе.
В конце 2022 года были отключены старые версии портала
Госуслуги и Госуслуги Авто на операционной системе Android. Для того, чтобы продолжить пользоваться приложением, его нужно обновить.
В январе на Госуслугах запретили
любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, без личного присутствия владельца на сделке. Чтобы активировать запрет, необходимы подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга оформляется бесплатно непосредственно в приложении.
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