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В России смогут ограничивать доступ к официальной статистике - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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В России смогут ограничивать доступ к официальной статистике
В России смогут ограничивать доступ к официальной статистике - РИА Новости Крым, 22.02.2023
В России смогут ограничивать доступ к официальной статистике
Госдумой принят во втором и третьем чтении закон, который разрешает правительству вводить временные ограничение доступа к официальным статистическим данным, а... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T18:56
2023-02-22T18:56
государственная дума рф
закон и право
россия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Госдумой принят во втором и третьем чтении закон, который разрешает правительству вводить временные ограничение доступа к официальным статистическим данным, а организациям в новых российских субъектах – подавать данные для официального статистического учета в бумажной форме. Об этом сообщает "Прайм".В первоначальном виде документ затрагивал особенности статистического учета в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На втором чтении Госдума поддержала поправку к закону, которая заключается в том, что правительств, принимая решения об актуализации (корректировке) федерального плана статистических работ, сможет устанавливать "особенности доступа" к официальной информации статистического характера, но и "временно приостанавливать ее предоставление и распространение".Помимо этого, согласно поправкам, респондентам, которым с регистрацией в новых российских регионах, позволено выбирать до 1 января 2026 года удобный способ для подачи первичных статданных.Согласно действующему законодательству респонденты обязаны отчитываться о первичных данных субъектам официального статучета в электронном формате. В то же время в новых субъектах страны как коммерческим и бюджетным организациям в настоящее время позволено подавать отчетность не только в электронном виде, но и на бумажных носителях, прокомментировал замглавы Минэкономразвития России Максим Колесников.Положение закона сохранит свою актуальность в течение всего переходного периода. Это даст возможность респондентам в новых регионах поступательно перейти на действующий в Российской Федерации электронный формат передачи документов, а профильным ведомствам — запустить нужные для их сбора информационные системы, обозначил политик.Закон вступит в силу с момента официальной публикацииНапомним, ранее в Минфине сообщили, что правительство РФ поддержало поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать процесс госзакупок на территории новых российских областей в новых российских субъектах.Читайте также на РИА Новости КрымНастроения сильно изменились: что происходит в Запорожской областиОфисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областяхДНР появилась на госуслугах
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государственная дума рф, закон и право, россия, новости, общество
В России смогут ограничивать доступ к официальной статистике

Госдума: правительству разрешат временно ограничивать доступ к статистике

18:56 22.02.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Госдумой принят во втором и третьем чтении закон, который разрешает правительству вводить временные ограничение доступа к официальным статистическим данным, а организациям в новых российских субъектах – подавать данные для официального статистического учета в бумажной форме. Об этом сообщает "Прайм".
В первоначальном виде документ затрагивал особенности статистического учета в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На втором чтении Госдума поддержала поправку к закону, которая заключается в том, что правительств, принимая решения об актуализации (корректировке) федерального плана статистических работ, сможет устанавливать "особенности доступа" к официальной информации статистического характера, но и "временно приостанавливать ее предоставление и распространение".
Помимо этого, согласно поправкам, респондентам, которым с регистрацией в новых российских регионах, позволено выбирать до 1 января 2026 года удобный способ для подачи первичных статданных.
Согласно действующему законодательству респонденты обязаны отчитываться о первичных данных субъектам официального статучета в электронном формате. В то же время в новых субъектах страны как коммерческим и бюджетным организациям в настоящее время позволено подавать отчетность не только в электронном виде, но и на бумажных носителях, прокомментировал замглавы Минэкономразвития России Максим Колесников.
Положение закона сохранит свою актуальность в течение всего переходного периода. Это даст возможность респондентам в новых регионах поступательно перейти на действующий в Российской Федерации электронный формат передачи документов, а профильным ведомствам — запустить нужные для их сбора информационные системы, обозначил политик.
Закон вступит в силу с момента официальной публикации
Напомним, ранее в Минфине сообщили, что правительство РФ поддержало поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать процесс госзакупок на территории новых российских областей в новых российских субъектах.
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