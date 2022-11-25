Рейтинг@Mail.ru
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221125/v-novykh-subektakh-rossii-vnedryat-sistemu-goszakupok-1125545879.html
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T15:15
2022-11-25T15:15
экономика
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/54/1114125432_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_b94cf892eb0153aa22924380a6104592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых российских субъектах. Об этом сообщили в Минфине.Подготовленные Минфином поправки, предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство РФ сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и муниципальных образований на этих территориях.Законопроектом предусмотрен переходный период – до 1 января 2026 года.Правительство РФ сможет устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории нового субъекта. Сюда входит организационная подготовка, формирование контрактных служб заказчиков и обучение работников. Участники контрактной системы в сфере закупок получат квалифицированные сертификаты и ключи проверки электронных подписей, зарегистрируются в единой информационной системе в сфере закупок.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, правительство РФ определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.
https://crimea.ria.ru/20200401/Deputat-rasskazal-zachem-Krymu-zakon-ob-osobom-poryadke-goszakupok-1118118301.html
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/54/1114125432_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_f132f618b5f0e8dc1d3e97616b61afb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок

Новые регионы России присоединятся к системе госзакупок

15:15 25.11.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов России
Министерство финансов России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых российских субъектах. Об этом сообщили в Минфине.

"Изменения позволят правительству по мере необходимости устанавливать особенности планирования и осуществления закупок в этих регионах с учетом их готовности к применению норм 44-ФЗ. Например, в части применения ЕИС, использования электронных подписей и осуществления конкурентных закупок либо закупок у единственных поставщиков", – прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Лавров.

Подготовленные Минфином поправки, предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство РФ сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и муниципальных образований на этих территориях.
Законопроектом предусмотрен переходный период – до 1 января 2026 года.
Правительство РФ сможет устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории нового субъекта. Сюда входит организационная подготовка, формирование контрактных служб заказчиков и обучение работников. Участники контрактной системы в сфере закупок получат квалифицированные сертификаты и ключи проверки электронных подписей, зарегистрируются в единой информационной системе в сфере закупок.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2020
1 апреля 2020, 14:21Радио "Спутник в Крыму"
Депутат рассказал, зачем Крыму закон об особом порядке госзакупок
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, правительство РФ определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.
 
ЭкономикаНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
16:36В Феодосии выбрали нового мэра
16:13Крымских фермеров поддержат госзакупками при усложнившейся логистике
16:11"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
15:48Армия России сдержала все нападения ВСУ в зоне спецоперации
15:36В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП
15:21Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин
15:15В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
15:06"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности региона
14:56ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
14:51В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму"
14:14В Феодосии определены две кандидатуры на пост мэра
14:00Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина
13:49В Симферополе почти на полгода ограничат движение возле ТЦ "Меганом"
13:39Крымские электрички переводят на зимнее расписание
13:26Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета
13:18Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме
12:40В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму
12:30Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку
12:08Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины
Лента новостейМолния