https://crimea.ria.ru/20221125/v-novykh-subektakh-rossii-vnedryat-sistemu-goszakupok-1125545879.html
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T15:15
2022-11-25T15:15
2022-11-25T15:15
экономика
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых российских субъектах. Об этом сообщили в Минфине.Подготовленные Минфином поправки, предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство РФ сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и муниципальных образований на этих территориях.Законопроектом предусмотрен переходный период – до 1 января 2026 года.Правительство РФ сможет устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории нового субъекта. Сюда входит организационная подготовка, формирование контрактных служб заказчиков и обучение работников. Участники контрактной системы в сфере закупок получат квалифицированные сертификаты и ключи проверки электронных подписей, зарегистрируются в единой информационной системе в сфере закупок.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, правительство РФ определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.
https://crimea.ria.ru/20200401/Deputat-rasskazal-zachem-Krymu-zakon-ob-osobom-poryadke-goszakupok-1118118301.html
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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экономика, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
Новые регионы России присоединятся к системе госзакупок
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых российских субъектах. Об этом сообщили в Минфине.
"Изменения позволят правительству по мере необходимости устанавливать особенности планирования и осуществления закупок в этих регионах с учетом их готовности к применению норм 44-ФЗ. Например, в части применения ЕИС, использования электронных подписей и осуществления конкурентных закупок либо закупок у единственных поставщиков", – прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Лавров.
Подготовленные Минфином поправки, предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство РФ сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и муниципальных образований на этих территориях.
Законопроектом предусмотрен переходный период – до 1 января 2026 года.
Правительство РФ сможет устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории нового субъекта. Сюда входит организационная подготовка, формирование контрактных служб заказчиков и обучение работников. Участники контрактной системы в сфере закупок получат квалифицированные сертификаты и ключи проверки электронных подписей, зарегистрируются в единой информационной системе в сфере закупок.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, правительство РФ определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.