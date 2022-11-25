https://crimea.ria.ru/20221125/v-novykh-subektakh-rossii-vnedryat-sistemu-goszakupok-1125545879.html

В новых субъектах России внедрят систему госзакупок

В новых субъектах России внедрят систему госзакупок - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В новых субъектах России внедрят систему госзакупок

Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T15:15

2022-11-25T15:15

2022-11-25T15:15

экономика

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/54/1114125432_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_b94cf892eb0153aa22924380a6104592.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых российских субъектах. Об этом сообщили в Минфине.Подготовленные Минфином поправки, предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство РФ сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и муниципальных образований на этих территориях.Законопроектом предусмотрен переходный период – до 1 января 2026 года.Правительство РФ сможет устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории нового субъекта. Сюда входит организационная подготовка, формирование контрактных служб заказчиков и обучение работников. Участники контрактной системы в сфере закупок получат квалифицированные сертификаты и ключи проверки электронных подписей, зарегистрируются в единой информационной системе в сфере закупок.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, правительство РФ определило перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.

https://crimea.ria.ru/20200401/Deputat-rasskazal-zachem-Krymu-zakon-ob-osobom-poryadke-goszakupok-1118118301.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область