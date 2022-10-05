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Офисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Офисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
Офисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Офисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
Федеральная налоговая служба России открыла отделения в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T11:49
2022-10-05T11:49
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Федеральная налоговая служба России открыла отделения в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде. Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход. Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически", — сообщили в налоговой.Там уточнили, что у налогоплательщиков есть время до конца 2023 года, чтобы переделать документы для соответствия с российскими законами. Сообщается, что физические лица будут зарегистрированы в российской налоговой автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов. А вот индивидуальным предпринимателям необходимо будет самостоятельно стать на учет.Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса. Информацию о наличии ИНН можно узнать с помощью интернет-сервиса "Сведения об ИНН физического лица", пояснили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220821/broshennye-predpriyatiya-khersonschiny-peredadut-vo-vneshnee-upravlenie-1124240541.html
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херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Офисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

ФНС открыла офисы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

11:49 05.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Федеральная налоговая служба России открыла отделения в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде. Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход. Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически", — сообщили в налоговой.
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Там уточнили, что у налогоплательщиков есть время до конца 2023 года, чтобы переделать документы для соответствия с российскими законами. Сообщается, что физические лица будут зарегистрированы в российской налоговой автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов. А вот индивидуальным предпринимателям необходимо будет самостоятельно стать на учет.
"Для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в органах ФНС на территории принятых в Российскую Федерацию субъектов, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включенных в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдёт со следующего года. До этого будет продолжать работать существующая система налогообложения", — рассказали в налоговой службе.
Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса. Информацию о наличии ИНН можно узнать с помощью интернет-сервиса "Сведения об ИНН физического лица", пояснили в ведомстве.
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