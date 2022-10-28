https://crimea.ria.ru/20221028/dnr-poyavilas-na-gosuslugakh-1125136958.html

ДНР появилась на госуслугах

ДНР появилась на госуслугах - РИА Новости Крым, 28.10.2022

ДНР появилась на госуслугах

На госуслугах появилась Донецкая Народная Республика. Об этом сообщает министерство информации ДНР. РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T13:02

2022-10-28T13:02

2022-10-28T13:02

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На госуслугах появилась Донецкая Народная Республика. Об этом сообщает министерство информации ДНР."Жители республики на госуслугах теперь могут указать адрес своей постоянной регистрации (прописки) на территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Однако пока такая возможность есть только в мобильном приложении, уточнили в ведомтсве.Референдум о вхождении в состав России Херсонской области прошел 23-27 сентября. На нем 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. 30 сентября президент России подписал договоры о принятии этого региона, а также Запорожской области, ДНР и ЛНР в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20221018/dnr-otkryvaet-punkty-propuska-s-drugimi-subektami-rossii-1124951086.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, общество