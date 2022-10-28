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ДНР появилась на госуслугах - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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ДНР появилась на госуслугах
ДНР появилась на госуслугах - РИА Новости Крым, 28.10.2022
ДНР появилась на госуслугах
На госуслугах появилась Донецкая Народная Республика. Об этом сообщает министерство информации ДНР. РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T13:02
2022-10-28T13:02
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На госуслугах появилась Донецкая Народная Республика. Об этом сообщает министерство информации ДНР."Жители республики на госуслугах теперь могут указать адрес своей постоянной регистрации (прописки) на территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Однако пока такая возможность есть только в мобильном приложении, уточнили в ведомтсве.Референдум о вхождении в состав России Херсонской области прошел 23-27 сентября. На нем 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. 30 сентября президент России подписал договоры о принятии этого региона, а также Запорожской области, ДНР и ЛНР в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20221018/dnr-otkryvaet-punkty-propuska-s-drugimi-subektami-rossii-1124951086.html
донецкая народная республика (днр)
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донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, общество
ДНР появилась на госуслугах

На госуслугах появилась Донецкая Народная Республика

13:02 28.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСайт госуслуг
Сайт госуслуг - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На госуслугах появилась Донецкая Народная Республика. Об этом сообщает министерство информации ДНР.
"Жители республики на госуслугах теперь могут указать адрес своей постоянной регистрации (прописки) на территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Однако пока такая возможность есть только в мобильном приложении, уточнили в ведомтсве.
Референдум о вхождении в состав России Херсонской области прошел 23-27 сентября. На нем 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. 30 сентября президент России подписал договоры о принятии этого региона, а также Запорожской области, ДНР и ЛНР в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииОбщество
 
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