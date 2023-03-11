https://crimea.ria.ru/20230311/kiev-prigrozil-krymu-zharkim-i-yarkim-sezonom-1127478483.html

Киев пригрозил Крыму "жарким и ярким сезоном"

Киев пригрозил Крыму "жарким и ярким сезоном" - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Киев пригрозил Крыму "жарким и ярким сезоном"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что грядущий сезон в Крыму будет "очень жарким и ярким" и докажет, что Украину следует не то что... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T11:25

2023-03-11T11:25

2023-03-11T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что грядущий сезон в Крыму будет "очень жарким и ярким" и докажет, что Украину следует не то что уважать, а бояться. Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.Он также высмеял оборонительные укрепления в Крыму, заметив, что ими здесь "не успеют воспользоваться"."Мы объясним... что к Украине следует относиться не то что даже с уважением, а с большим страхом", – добавил советник главы офиса Зеленского.Подоляк пообещал, что все это будет "выглядеть очень эффектно для всех стран с нестабильными политичными режимами", внимание которых будет в это время приковано к Крыму.В последнее время представители киевского режима все чаще заявляют о подготовке возврата Украине новых регионов России, а также Крыма, силовым путем. О контрнаступлении ВСУ весной ранее заявлял также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также пообещал скорый парад украинских танков на Красной площади.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила его с Адольфом Гитлером и назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы". А в Кремле неоднократно подчеркивали, что возвращение Крыма Украине невозможно. В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены, полуострову ничего не угрожает. Что касается фортификационных укреплений на севере Крыма, по словам главы РК, при их строительстве применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова, назвав их "обыкновенным пиаром".Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым Подрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – эксперт Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230310/zachem-v-krymu-vozvodyat-fortifikatsii--ekspert-po-bezopasnosti-1127475034.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, украина, михаил подоляк, россия, сво, сергей аксенов, новости