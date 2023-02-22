https://crimea.ria.ru/20230222/zakharova-sravnila-sekretarya-snbo-ukrainy-danilova-s-gitlerom-1127156461.html
Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером
Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы" и сравнила РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T19:09
2023-02-22T19:09
2023-02-22T20:01
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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украина
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы" и сравнила с Адольфом Гитлером секретаря СНБО Украины Данилова, заявившего о скором параде украинских танков на Красной площади.Продолжатели дела Третьего рейха в самом центре ЕвропыПо словам Захаровой, организованный Западом в Киеве государственный переворот и сопровождавшие его в 2014 году события на "Майдане" спровоцировали рост неонацистских движений на Украине, которые с каждым годом разрастались. Но сегодня, "увы, есть люди и страны, которые предпочитают закрывать на это глаза"."Украинские вооруженные формирования широко используют нацистские шевроны, на бронетехнику наносятся нацистские знаки, в интернете и соцсетях есть многочисленные записи, свидетельствующие о том, что украинские артиллеристы зигуют на камеру при каждом произведенном выстреле. Однако так называемая цивилизованная Европа, прошедшая трагедию Второй мировой, просто не хочет видеть украинского нацизма" – сказала Захарова.Представитель МИД РФ отметила, что отдельные случаи подобных проявлений не исключены нигде, но такие прецеденты не становятся основой государственной политики там, где не то, что легализация, а восхваление самого явления непозволительно, и реакция на них ветвей власти и общества мгновенная.В случае же с Украиной налицо "чудовищное расчеловечивание в самом центре Европы, под приглядом этой самой Европы и при давлении... насилии со стороны Соединенных Штатов Америки", заявила Захарова.Украинский "Эдельвейс" и "новые перлы" Киева в духе ГитлераЯркими примером выхода за рамки здравого смысла стало присвоение президентом Украины Зеленским одной из бригад вооруженных сил Украины названия "Эдельвейс", напомнила Захарова.Это произошло 14 февраля – в день, который для большинства людей, особенно молодежи, ассоциируется с подарками и цветами, но речь, разумеется, не о цветке, подчеркнула представитель МИД. Сделано это было по аналогии с нацистским подразделением времен Гитлера. "Просто почитайте об этом", – призвала Захарова."Почему это чудовищно? Не потому, что это бред – бред с украинским режимом случается, мы знаем, что там много физически не очень здоровых людей. Это чудовищно, потому что ровно так формулировал свою задачу Гитлер в июне 1941 года. Именно о параде своих войск, танков, техники он и грезил", – сказала Захарова, отметив, что всем известно, чем закончились подобные устремления в мае 1945-го.Кроме того, у Украины, по сути, нет танков, добавила она. "Киевские гаулейтеры клянчат "Леопарды" и пытаются учиться им управлять", – заметила дипломат.
https://crimea.ria.ru/20230217/nechelovecheskiy-tsinizm-zakharova-o-prizyve-nato-k-kievu-ekonomit-oruzhie-1127059149.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, новости, украина
Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером
Как Гитлер: Захарова оценила слова Данилова о параде украинских танков на Красной площади
19:09 22.02.2023 (обновлено: 20:01 22.02.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы" и сравнила с Адольфом Гитлером секретаря СНБО Украины Данилова, заявившего о скором параде украинских танков на Красной площади.
Продолжатели дела Третьего рейха в самом центре Европы
По словам Захаровой, организованный Западом в Киеве государственный переворот и сопровождавшие его в 2014 году события на "Майдане" спровоцировали рост неонацистских движений на Украине, которые с каждым годом разрастались. Но сегодня, "увы, есть люди и страны, которые предпочитают закрывать на это глаза".
"Украинские вооруженные формирования широко используют нацистские шевроны, на бронетехнику наносятся нацистские знаки, в интернете и соцсетях есть многочисленные записи, свидетельствующие о том, что украинские артиллеристы зигуют на камеру при каждом произведенном выстреле. Однако так называемая цивилизованная Европа, прошедшая трагедию Второй мировой, просто не хочет видеть украинского нацизма" – сказала Захарова.
"Может, потому что там тоже просыпаются идеологические соратники и продолжатели дела Третьего рейха?" – предположила она.
Представитель МИД РФ отметила, что отдельные случаи подобных проявлений не исключены нигде, но такие прецеденты не становятся основой государственной политики там, где не то, что легализация, а восхваление самого явления непозволительно, и реакция на них ветвей власти и общества мгновенная.
В случае же с Украиной налицо "чудовищное расчеловечивание в самом центре Европы, под приглядом этой самой Европы и при давлении... насилии со стороны Соединенных Штатов Америки", заявила Захарова.
Украинский "Эдельвейс" и "новые перлы" Киева в духе Гитлера
Яркими примером выхода за рамки здравого смысла стало присвоение президентом Украины Зеленским одной из бригад вооруженных сил Украины названия "Эдельвейс", напомнила Захарова.
Это произошло 14 февраля – в день, который для большинства людей, особенно молодежи, ассоциируется с подарками и цветами, но речь, разумеется, не о цветке, подчеркнула представитель МИД. Сделано это было по аналогии с нацистским подразделением времен Гитлера. "Просто почитайте об этом", – призвала Захарова.
"Новыми "перлами" недавно отметился и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пообещавший в интервью британскому изданию неизбежное раздробление России в ближайшие 12 месяцев и окончание войны парадом украинских танков на Красной площади", добавила она.
"Почему это чудовищно? Не потому, что это бред – бред с украинским режимом случается, мы знаем, что там много физически не очень здоровых людей. Это чудовищно, потому что ровно так формулировал свою задачу Гитлер в июне 1941 года. Именно о параде своих войск, танков, техники он и грезил", – сказала Захарова, отметив, что всем известно, чем закончились подобные устремления в мае 1945-го.
Кроме того, у Украины, по сути, нет танков, добавила она. "Киевские гаулейтеры клянчат "Леопарды" и пытаются учиться им управлять", – заметила дипломат.