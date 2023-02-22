https://crimea.ria.ru/20230222/zakharova-sravnila-sekretarya-snbo-ukrainy-danilova-s-gitlerom-1127156461.html

Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером

Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы" и сравнила РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T19:09

2023-02-22T19:09

2023-02-22T20:01

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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украина

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы" и сравнила с Адольфом Гитлером секретаря СНБО Украины Данилова, заявившего о скором параде украинских танков на Красной площади.Продолжатели дела Третьего рейха в самом центре ЕвропыПо словам Захаровой, организованный Западом в Киеве государственный переворот и сопровождавшие его в 2014 году события на "Майдане" спровоцировали рост неонацистских движений на Украине, которые с каждым годом разрастались. Но сегодня, "увы, есть люди и страны, которые предпочитают закрывать на это глаза"."Украинские вооруженные формирования широко используют нацистские шевроны, на бронетехнику наносятся нацистские знаки, в интернете и соцсетях есть многочисленные записи, свидетельствующие о том, что украинские артиллеристы зигуют на камеру при каждом произведенном выстреле. Однако так называемая цивилизованная Европа, прошедшая трагедию Второй мировой, просто не хочет видеть украинского нацизма" – сказала Захарова.Представитель МИД РФ отметила, что отдельные случаи подобных проявлений не исключены нигде, но такие прецеденты не становятся основой государственной политики там, где не то, что легализация, а восхваление самого явления непозволительно, и реакция на них ветвей власти и общества мгновенная.В случае же с Украиной налицо "чудовищное расчеловечивание в самом центре Европы, под приглядом этой самой Европы и при давлении... насилии со стороны Соединенных Штатов Америки", заявила Захарова.Украинский "Эдельвейс" и "новые перлы" Киева в духе ГитлераЯркими примером выхода за рамки здравого смысла стало присвоение президентом Украины Зеленским одной из бригад вооруженных сил Украины названия "Эдельвейс", напомнила Захарова.Это произошло 14 февраля – в день, который для большинства людей, особенно молодежи, ассоциируется с подарками и цветами, но речь, разумеется, не о цветке, подчеркнула представитель МИД. Сделано это было по аналогии с нацистским подразделением времен Гитлера. "Просто почитайте об этом", – призвала Захарова."Почему это чудовищно? Не потому, что это бред – бред с украинским режимом случается, мы знаем, что там много физически не очень здоровых людей. Это чудовищно, потому что ровно так формулировал свою задачу Гитлер в июне 1941 года. Именно о параде своих войск, танков, техники он и грезил", – сказала Захарова, отметив, что всем известно, чем закончились подобные устремления в мае 1945-го.Кроме того, у Украины, по сути, нет танков, добавила она. "Киевские гаулейтеры клянчат "Леопарды" и пытаются учиться им управлять", – заметила дипломат.

https://crimea.ria.ru/20230217/nechelovecheskiy-tsinizm-zakharova-o-prizyve-nato-k-kievu-ekonomit-oruzhie-1127059149.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, новости, украина