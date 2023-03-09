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При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок
При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 09.03.2023
При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок
При взрыве бытового газа в поселке Антипиха в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T10:53
2023-03-09T10:53
2023-03-09T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. При взрыве бытового газа в поселке Антипиха в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.При этом, по данным пресс-службы МЧС по Забайкальскому краю, к этому моменту благополучно спасены 11 человек, в том числе двое детей. Их на месте осматривают сотрудники скорой помощи. Во время минуты тишины спасатели услышали человеческие голоса, жильцы находились под перекрытиями между четвертым и пятым этажами.В настоящее время сотрудники МЧС расчищают территорию при помощи спецтехники и разбирают завалы."Спасенные ранее пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи для транспортировки в лечебные учреждения города Читы", - уточняется в сообщении.Взрыв бытового газа произошел на улице Боровая в Антипихе в 8.50 утра. В результате частично повреждены два верхних этажа пятиэтажки. МЧС информировало о восьми спасенных жителях и двоих пострадавших с легкими травмами.В феврале в Новосибирске в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 13 человек. Спасти из-под завалов удалось 14 жильцов. СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Уже задержаны и помещены под арест двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В центральном аппарате силового ведомства уточнили, что омичи не имели необходимых познаний и допуска на выполнение подобного рода работ, однако предлагали свои услуги жителям областного центра.Читайте также на РИА Новости КрымВзрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известноЧисло погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человекВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы
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чита, взрыв газа в чите, происшествия, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ, россия
При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок
Правительство Забайкальского края: число пострадавших при взрыве газа выросло трех человек
10:53 09.03.2023 (обновлено: 11:12 09.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. При взрыве бытового газа в поселке Антипиха в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
При этом, по данным пресс-службы МЧС по Забайкальскому краю, к этому моменту благополучно спасены 11 человек, в том числе двое детей. Их на месте осматривают сотрудники скорой помощи.
"На настоящий момент спасено одиннадцать человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Во время минуты тишины спасатели услышали человеческие голоса, жильцы находились под перекрытиями между четвертым и пятым этажами.
В настоящее время сотрудники МЧС расчищают территорию при помощи спецтехники и разбирают завалы.
"Спасенные ранее пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи для транспортировки в лечебные учреждения города Читы", - уточняется в сообщении.
Взрыв
бытового газа произошел на улице Боровая в Антипихе в 8.50 утра. В результате частично повреждены два верхних этажа пятиэтажки. МЧС информировало о восьми спасенных жителях и двоих пострадавших с легкими травмами.
В феврале в Новосибирске в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли
13 человек. Спасти из-под завалов удалось 14 жильцов. СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Уже задержаны и помещены под арест
двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В центральном аппарате силового ведомства уточнили, что омичи не имели необходимых познаний и допуска на выполнение подобного рода работ, однако предлагали свои услуги жителям областного центра.
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