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При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок

При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 09.03.2023

При взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенок

При взрыве бытового газа в поселке Антипиха в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T10:53

2023-03-09T10:53

2023-03-09T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. При взрыве бытового газа в поселке Антипиха в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.При этом, по данным пресс-службы МЧС по Забайкальскому краю, к этому моменту благополучно спасены 11 человек, в том числе двое детей. Их на месте осматривают сотрудники скорой помощи. Во время минуты тишины спасатели услышали человеческие голоса, жильцы находились под перекрытиями между четвертым и пятым этажами.В настоящее время сотрудники МЧС расчищают территорию при помощи спецтехники и разбирают завалы."Спасенные ранее пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи для транспортировки в лечебные учреждения города Читы", - уточняется в сообщении.Взрыв бытового газа произошел на улице Боровая в Антипихе в 8.50 утра. В результате частично повреждены два верхних этажа пятиэтажки. МЧС информировало о восьми спасенных жителях и двоих пострадавших с легкими травмами.В феврале в Новосибирске в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 13 человек. Спасти из-под завалов удалось 14 жильцов. СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Уже задержаны и помещены под арест двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В центральном аппарате силового ведомства уточнили, что омичи не имели необходимых познаний и допуска на выполнение подобного рода работ, однако предлагали свои услуги жителям областного центра.Читайте также на РИА Новости КрымВзрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известноЧисло погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человекВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чита, взрыв газа в чите, происшествия, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ, россия