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В новых регионах появятся полевые госпитали - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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В новых регионах появятся полевые госпитали
В новых регионах появятся полевые госпитали - РИА Новости Крым, 06.03.2023
В новых регионах появятся полевые госпитали
Новые регионы России получат более миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад и многофункциональных полевых госпиталей. Соответствующее распоряжение РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T14:09
2023-03-06T14:10
новые регионы россии
михаил мишустин
россия
правительство россии
общество
здравоохранение в россии
закон и право
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Новые регионы России получат более миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад и многофункциональных полевых госпиталей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Миллиард на полевые госпиталиПо данным пресс-службы кабмина, субсидию выделят подведомственным медицинским организациям Минздрава и регионов. Из специалистов этих медучреждений сформируют выездные бригады. Кроме того, организуют полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медпомощь, в том числе специализированную."Предполагается, что федеральные и региональные врачи также будут помогать коллегам на местах с организационно-методическими вопросами", - сказано в сообщении.Медицина в новых регионахРанее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о планах по строительству новых медицинских центров на левобережье с современным лечебно-диагностическим оборудованием. Также он анонсировал запуск мобильных медцентров, где будут оказывать помощь заболевшим ковидом. В марте на территории новых регионов заработал закон о реализации прав жителей на доступную и качественную помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, с 1 марта здесь вступил в силу закон об охране здоровья и обращении медикаментов, который гарантирует гражданам оказание врачебной помощи, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.Крым помогаетНалаживать медицину освобожденным регионам помогает Крым. В январе крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи. Также на освобожденных территориях работали крымские врачи, они оказывали помощь прямо на передовой. Кроме того, республиканские здравницы принимают детей из ЛНР и ДНР, а также детей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся минойВ Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страныРегионы России могут брать шефство над Донбассом — Кремль
https://crimea.ria.ru/20221202/bolshaya-baza-utrachena-saldo-o-meditsine-v-khersonskoy-oblasti-1125632935.html
новые регионы россии
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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новые регионы россии, михаил мишустин, россия, правительство россии, общество, здравоохранение в россии, закон и право, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
В новых регионах появятся полевые госпитали

Кабмин выделил миллиард рублей на медицину в новых регионах России

14:09 06.03.2023 (обновлено: 14:10 06.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Новые регионы России получат более миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад и многофункциональных полевых госпиталей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Миллиард на полевые госпитали

По данным пресс-службы кабмина, субсидию выделят подведомственным медицинским организациям Минздрава и регионов. Из специалистов этих медучреждений сформируют выездные бригады. Кроме того, организуют полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медпомощь, в том числе специализированную.
"Предполагается, что федеральные и региональные врачи также будут помогать коллегам на местах с организационно-методическими вопросами", - сказано в сообщении.
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Медицина в новых регионах

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о планах по строительству новых медицинских центров на левобережье с современным лечебно-диагностическим оборудованием. Также он анонсировал запуск мобильных медцентров, где будут оказывать помощь заболевшим ковидом.
В марте на территории новых регионов заработал закон о реализации прав жителей на доступную и качественную помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, с 1 марта здесь вступил в силу закон об охране здоровья и обращении медикаментов, который гарантирует гражданам оказание врачебной помощи, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.

Крым помогает

Налаживать медицину освобожденным регионам помогает Крым. В январе крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи. Также на освобожденных территориях работали крымские врачи, они оказывали помощь прямо на передовой. Кроме того, республиканские здравницы принимают детей из ЛНР и ДНР, а также детей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.
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Новые регионы РоссииМихаил МишустинРоссияПравительство РоссииОбществоЗдравоохранение в РоссииЗакон и правоНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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