https://crimea.ria.ru/20230306/v-novykh-regionakh-poyavyatsya-polevye-gospitali-1127370192.html

В новых регионах появятся полевые госпитали

В новых регионах появятся полевые госпитали - РИА Новости Крым, 06.03.2023

В новых регионах появятся полевые госпитали

Новые регионы России получат более миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад и многофункциональных полевых госпиталей. Соответствующее распоряжение РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T14:09

2023-03-06T14:09

2023-03-06T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Новые регионы России получат более миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад и многофункциональных полевых госпиталей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Миллиард на полевые госпиталиПо данным пресс-службы кабмина, субсидию выделят подведомственным медицинским организациям Минздрава и регионов. Из специалистов этих медучреждений сформируют выездные бригады. Кроме того, организуют полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медпомощь, в том числе специализированную."Предполагается, что федеральные и региональные врачи также будут помогать коллегам на местах с организационно-методическими вопросами", - сказано в сообщении.Медицина в новых регионахРанее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о планах по строительству новых медицинских центров на левобережье с современным лечебно-диагностическим оборудованием. Также он анонсировал запуск мобильных медцентров, где будут оказывать помощь заболевшим ковидом. В марте на территории новых регионов заработал закон о реализации прав жителей на доступную и качественную помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, с 1 марта здесь вступил в силу закон об охране здоровья и обращении медикаментов, который гарантирует гражданам оказание врачебной помощи, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.Крым помогаетНалаживать медицину освобожденным регионам помогает Крым. В январе крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи. Также на освобожденных территориях работали крымские врачи, они оказывали помощь прямо на передовой. Кроме того, республиканские здравницы принимают детей из ЛНР и ДНР, а также детей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся минойВ Кабмине РФ утвердили условия льготной ипотеки для новых регионов страныРегионы России могут брать шефство над Донбассом — Кремль

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новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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