https://crimea.ria.ru/20230305/polis-oms-i-medpomosch-kakie-zakony-vstupili-v-silu-v-novykh-regionakh-1127296977.html

Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах

Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах

В новых регионах России вступил в силу закон о реализации прав жителей на доступную и качественную медицинскую помощь в рамках системы обязательного... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T19:46

2023-03-05T19:46

2023-03-05T19:46

новые регионы россии

здравоохранение в россии

омс

закон и право

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101283/33/1012833381_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_a669976d2e901ca2d0c4ccbf50e9f0ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В новых регионах России вступил в силу закон о реализации прав жителей на доступную и качественную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минздрава.Как получить полис ОМСДля получения полиса ОМС жителям Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей и их детям необходимо иметь гражданство РФ. Взрослым понадобится предоставить документ, удостоверяющий личность и СНИЛС.Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя и СНИЛС (при наличии).Охрана здоровья и аккредитация медиковКроме того, в новых регионах с 1 марта вступил в силу закон об охране здоровья и обращении медикаментов, который обеспечит гражданам оказание медицинской помощи, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.Закон устанавливает порядок оказания медицинской помощи, а также:- дает право субъектам в течение года самостоятельно устанавливать особенности лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;- допускает производство лекарственных средств и медицинских изделий на основании разрешительных документов, выданных на территории новых субъектов;- дает право минздраву РФ установить особенности проведения медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз;- регулирует порядок финансового обеспечения оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на новых территориях.За медиками, педагогическими и научными работниками сохраняется возможность осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность на основании ранее выданных документов об образовании до истечения срока их действия.В дальнейшем специалисты должны будут пройти аккредитацию в установленном законодательством РФ порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали работу специальные Telegram-чаты Здравконтроля Соцпакет для новых регионов и изменения в ПДД: что ждет россиян в марте Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230223/materinskiy-kapital-v-novykh-regionakh-razmer-i-usloviya-polucheniya-1127156287.html

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, здравоохранение в россии, омс, закон и право, общество, здоровье