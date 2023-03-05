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Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах
Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах
В новых регионах России вступил в силу закон о реализации прав жителей на доступную и качественную медицинскую помощь в рамках системы обязательного... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T19:46
2023-03-05T19:46
2023-03-05T19:46
новые регионы россии
здравоохранение в россии
омс
закон и право
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В новых регионах России вступил в силу закон о реализации прав жителей на доступную и качественную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минздрава.Как получить полис ОМСДля получения полиса ОМС жителям Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей и их детям необходимо иметь гражданство РФ. Взрослым понадобится предоставить документ, удостоверяющий личность и СНИЛС.Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя и СНИЛС (при наличии).Охрана здоровья и аккредитация медиковКроме того, в новых регионах с 1 марта вступил в силу закон об охране здоровья и обращении медикаментов, который обеспечит гражданам оказание медицинской помощи, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.Закон устанавливает порядок оказания медицинской помощи, а также:- дает право субъектам в течение года самостоятельно устанавливать особенности лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;- допускает производство лекарственных средств и медицинских изделий на основании разрешительных документов, выданных на территории новых субъектов;- дает право минздраву РФ установить особенности проведения медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз;- регулирует порядок финансового обеспечения оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на новых территориях.За медиками, педагогическими и научными работниками сохраняется возможность осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность на основании ранее выданных документов об образовании до истечения срока их действия.В дальнейшем специалисты должны будут пройти аккредитацию в установленном законодательством РФ порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали работу специальные Telegram-чаты Здравконтроля Соцпакет для новых регионов и изменения в ПДД: что ждет россиян в марте Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230223/materinskiy-kapital-v-novykh-regionakh-razmer-i-usloviya-polucheniya-1127156287.html
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, здравоохранение в россии, омс, закон и право, общество, здоровье
Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах
Минздрав: новые регионы России включили в систему обязательного медицинского страхования
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В новых регионах России вступил в силу закон о реализации прав жителей на доступную и качественную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минздрава.
Как получить полис ОМС
"На основании полиса ОМС жители новых регионов, как и каждый гражданин нашей страны, будут бесплатно получать качественную медицинскую помощь не только на территории проживания, но и в любом субъекте Российской Федерации, в том числе высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках", — отметил председатель Фонда ОМС Илья Баланин.
Для получения полиса ОМС жителям Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей и их детям необходимо иметь гражданство РФ. Взрослым понадобится предоставить документ, удостоверяющий личность и СНИЛС.
Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя и СНИЛС (при наличии).
Охрана здоровья и аккредитация медиков
Кроме того, в новых регионах с 1 марта вступил в силу закон об охране здоровья и обращении медикаментов, который обеспечит гражданам оказание медицинской помощи, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.
Закон устанавливает порядок оказания медицинской помощи, а также:
- дает право субъектам в течение года самостоятельно устанавливать особенности лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;
- допускает производство лекарственных средств и медицинских изделий на основании разрешительных документов, выданных на территории новых субъектов;
- дает право минздраву РФ установить особенности проведения медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз;
- регулирует порядок финансового обеспечения оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на новых территориях.
За медиками, педагогическими и научными работниками сохраняется возможность осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность на основании ранее выданных документов об образовании до истечения срока их действия.
В дальнейшем специалисты должны будут пройти аккредитацию в установленном законодательством РФ порядке.
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