https://crimea.ria.ru/20230306/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-6-marta-1127380003.html

Главные новости и заявления дня: 6 марта

Главные новости и заявления дня: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Главные новости и заявления дня: 6 марта

Украинские спецслужбы пытались взорвать автомобиль главы "Царьграда" Малофеева. В ФСБ раскрыли, кто стоит за атакой на Брянскую область. Бои за Артемовск:... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T22:02

2023-03-06T22:02

2023-03-06T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы пытались взорвать автомобиль главы "Царьграда" Малофеева. В ФСБ раскрыли, кто стоит за атакой на Брянскую область. Бои за Артемовск: порядка 10 тысяч бойцов ВСУ попали в котел. Станут ли новые регионы единым федеральным округом - ответ Кремля. В России стартовала короткая рабочая неделя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка покушения Российские спецслужбы предотвратили покушение на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева.Теракт планировали осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.По данным ФСБ, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин России Денис Капустин.Как заявили в ведомстве, Капустин является организатором нападения на Брянскую область. В спецслужбе уточнили, что "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".Артемовский котелАртемовск превратился в новый котел для ВСУ, в котором сейчас находятся порядка 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных противника прорваться с боями из самого Артемовска. ПО мнению Гагина, из-за таких катастрофических потерь ВСУ вряд ли способны провести серьезное контрнаступление на каком-либо участке фронта.Станут ли новые регионы единым федеральным округомРешений о возможном объединении новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Короткая рабочая неделяВ России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочей по случаю Международного женского дня, напомнили в Минтруде.Так, 8 марта россияне отдыхают. Рабочее время в предпраздничный день, во вторник 7 марта, сокращается на 1 час.Кроме того, жителей Крыма в марте ждет еще одна сокращенная рабочая неделя – по случаю Дня Воссоединения республики с Россией. 17 марта рабочее время также будет короче на час. И поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день в республике переносится на понедельник, 20 марта.

https://crimea.ria.ru/20230306/raketnaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast-ranen-muzhchina-1127361837.html

https://crimea.ria.ru/20230306/nastuplenie-rossiyskikh-sil-i-razgrom-vsu-pod-donetskom--svodka-minoborony-1127371828.html

https://crimea.ria.ru/20230306/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-6-marta-1127380003.html

россия

артемовск

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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