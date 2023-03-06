https://crimea.ria.ru/20230306/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-6-marta-1127380003.html
Главные новости и заявления дня: 6 марта
Главные новости и заявления дня: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Главные новости и заявления дня: 6 марта
Украинские спецслужбы пытались взорвать автомобиль главы "Царьграда" Малофеева. В ФСБ раскрыли, кто стоит за атакой на Брянскую область. Бои за Артемовск:... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T22:02
2023-03-06T22:02
2023-03-06T22:04
главное за день
россия
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
константин малофеев
атака диверсантов на брянскую область
артемовск
наступление вс рф в донбассе
сво
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы пытались взорвать автомобиль главы "Царьграда" Малофеева. В ФСБ раскрыли, кто стоит за атакой на Брянскую область. Бои за Артемовск: порядка 10 тысяч бойцов ВСУ попали в котел. Станут ли новые регионы единым федеральным округом - ответ Кремля. В России стартовала короткая рабочая неделя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка покушения Российские спецслужбы предотвратили покушение на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева.Теракт планировали осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.По данным ФСБ, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин России Денис Капустин.Как заявили в ведомстве, Капустин является организатором нападения на Брянскую область. В спецслужбе уточнили, что "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".Артемовский котелАртемовск превратился в новый котел для ВСУ, в котором сейчас находятся порядка 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных противника прорваться с боями из самого Артемовска. ПО мнению Гагина, из-за таких катастрофических потерь ВСУ вряд ли способны провести серьезное контрнаступление на каком-либо участке фронта.Станут ли новые регионы единым федеральным округомРешений о возможном объединении новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Короткая рабочая неделяВ России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочей по случаю Международного женского дня, напомнили в Минтруде.Так, 8 марта россияне отдыхают. Рабочее время в предпраздничный день, во вторник 7 марта, сокращается на 1 час.Кроме того, жителей Крыма в марте ждет еще одна сокращенная рабочая неделя – по случаю Дня Воссоединения республики с Россией. 17 марта рабочее время также будет короче на час. И поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день в республике переносится на понедельник, 20 марта.
https://crimea.ria.ru/20230306/raketnaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast-ranen-muzhchina-1127361837.html
https://crimea.ria.ru/20230306/nastuplenie-rossiyskikh-sil-i-razgrom-vsu-pod-donetskom--svodka-minoborony-1127371828.html
https://crimea.ria.ru/20230306/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-6-marta-1127380003.html
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артемовск
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), константин малофеев, атака диверсантов на брянскую область, артемовск, наступление вс рф в донбассе, сво, дмитрий песков, новые регионы россии, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы пытались взорвать автомобиль главы "Царьграда" Малофеева. В ФСБ раскрыли, кто стоит за атакой на Брянскую область. Бои за Артемовск: порядка 10 тысяч бойцов ВСУ попали в котел. Станут ли новые регионы единым федеральным округом - ответ Кремля. В России стартовала короткая рабочая неделя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Попытка покушения
Теракт планировали осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
По данным ФСБ, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин России Денис Капустин.
Как заявили в ведомстве, Капустин является организатором нападения на Брянскую область
. В спецслужбе уточнили, что "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".
Артемовский котел
Артемовск превратился в новый котел для ВСУ
, в котором сейчас находятся порядка 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных противника прорваться с боями из самого Артемовска. ПО мнению Гагина, из-за таких катастрофических потерь ВСУ вряд ли способны провести серьезное контрнаступление на каком-либо участке фронта.
Станут ли новые регионы единым федеральным округом
Решений о возможном объединении новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока – еще раз повторяю – таких решений не принималось", - сказал Песков.
Короткая рабочая неделя
В России стартовала четырехдневная рабочая неделя
, среда будет нерабочей по случаю Международного женского дня, напомнили в Минтруде.
Так, 8 марта россияне отдыхают. Рабочее время в предпраздничный день, во вторник 7 марта, сокращается на 1 час.
Кроме того, жителей Крыма в марте ждет еще одна сокращенная рабочая неделя – по случаю Дня Воссоединения республики с Россией. 17 марта рабочее время также будет короче на час. И поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день в республике переносится на понедельник, 20 марта.