https://crimea.ria.ru/20230306/v-rossii-startovala-korotkaya-rabochaya-nedelya-1127366169.html

В России стартовала короткая рабочая неделя

В России стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 06.03.2023

В России стартовала короткая рабочая неделя

В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем по случаю Международного женского дня. Об этом напомнили в Минтруде. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T10:56

2023-03-06T10:56

2023-03-06T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем по случаю Международного женского дня. Об этом напомнили в Минтруде.Так, 8 марта россияне отдыхают. Рабочее время в предпраздничный день, во вторник 7 марта, сокращается на 1 час.Кроме того, жителей Крыма в марте ждет еще одна сокращенная рабочая неделя – по случаю Дня Воссоединения республики с Россией. 17 марта рабочее время также будет короче на час. И поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день в республике переносится на понедельник, 20 марта.Указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены несколько нерабочих праздничных дней: 18 марта – День Воссоединения с Россией, 16 апреля – Православная Пасха, 21 апреля – Ураза-байрам, 4 июня – День Святой Троицы, 29 июня – Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан ждут две короткие рабочие недели в мартеДень республики: как празднуют памятную дату за пределами КрымаВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря

https://crimea.ria.ru/20230305/may-v-razgar-marta-prognoz-pogody-v-krymu-na-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-1127353785.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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