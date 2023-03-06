https://crimea.ria.ru/20230306/v-rossii-startovala-korotkaya-rabochaya-nedelya-1127366169.html
В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 06.03.2023
В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем по случаю Международного женского дня. Об этом напомнили в Минтруде. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T10:56
2023-03-06T10:56
2023-03-06T10:56
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международный женский день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем по случаю Международного женского дня. Об этом напомнили в Минтруде.Так, 8 марта россияне отдыхают. Рабочее время в предпраздничный день, во вторник 7 марта, сокращается на 1 час.Кроме того, жителей Крыма в марте ждет еще одна сокращенная рабочая неделя – по случаю Дня Воссоединения республики с Россией. 17 марта рабочее время также будет короче на час. И поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день в республике переносится на понедельник, 20 марта.Указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены несколько нерабочих праздничных дней: 18 марта – День Воссоединения с Россией, 16 апреля – Православная Пасха, 21 апреля – Ураза-байрам, 4 июня – День Святой Троицы, 29 июня – Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан ждут две короткие рабочие недели в мартеДень республики: как празднуют памятную дату за пределами КрымаВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
https://crimea.ria.ru/20230305/may-v-razgar-marta-prognoz-pogody-v-krymu-na-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-1127353785.html
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крым, россия, минтруд рф, общество, новости, отдых, праздники и памятные даты, международный женский день, день воссоединения с россией
В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала четырехдневная рабочая неделя по случаю 8 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем по случаю Международного женского дня. Об этом напомнили в Минтруде.
Так, 8 марта россияне отдыхают. Рабочее время в предпраздничный день, во вторник 7 марта, сокращается на 1 час.
Кроме того, жителей Крыма в марте ждет еще одна сокращенная рабочая неделя – по случаю Дня Воссоединения республики с Россией. 17 марта рабочее время также будет короче на час. И поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день в республике переносится на понедельник, 20 марта.
Указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены несколько нерабочих праздничных дней: 18 марта – День Воссоединения с Россией, 16 апреля – Православная Пасха, 21 апреля – Ураза-байрам, 4 июня – День Святой Троицы, 29 июня – Курбан-байрам.
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