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В России стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 06.03.2023
В России стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем по случаю Международного женского дня. Об этом напомнили в Минтруде. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T10:56
2023-03-06T10:56
крым
россия
минтруд рф
общество
новости
отдых
праздники и памятные даты
международный женский день
день воссоединения с россией
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем по случаю Международного женского дня. Об этом напомнили в Минтруде.Так, 8 марта россияне отдыхают. Рабочее время в предпраздничный день, во вторник 7 марта, сокращается на 1 час.Кроме того, жителей Крыма в марте ждет еще одна сокращенная рабочая неделя – по случаю Дня Воссоединения республики с Россией. 17 марта рабочее время также будет короче на час. И поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день в республике переносится на понедельник, 20 марта.Указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены несколько нерабочих праздничных дней: 18 марта – День Воссоединения с Россией, 16 апреля – Православная Пасха, 21 апреля – Ураза-байрам, 4 июня – День Святой Троицы, 29 июня – Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан ждут две короткие рабочие недели в мартеДень республики: как празднуют памятную дату за пределами КрымаВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
https://crimea.ria.ru/20230305/may-v-razgar-marta-prognoz-pogody-v-krymu-na-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-1127353785.html
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крым, россия, минтруд рф, общество, новости, отдых, праздники и памятные даты, международный женский день, день воссоединения с россией
В России стартовала короткая рабочая неделя

В России стартовала четырехдневная рабочая неделя по случаю 8 марта

10:56 06.03.2023
 
© Dmitry MakeevВ Опукском природном заповеднике
В Опукском природном заповеднике
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, среда будет нерабочим днем по случаю Международного женского дня. Об этом напомнили в Минтруде.
Так, 8 марта россияне отдыхают. Рабочее время в предпраздничный день, во вторник 7 марта, сокращается на 1 час.
Кроме того, жителей Крыма в марте ждет еще одна сокращенная рабочая неделя – по случаю Дня Воссоединения республики с Россией. 17 марта рабочее время также будет короче на час. И поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день в республике переносится на понедельник, 20 марта.
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Вчера, 18:18Радио "Спутник в Крыму"
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Указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены несколько нерабочих праздничных дней: 18 марта – День Воссоединения с Россией, 16 апреля – Православная Пасха, 21 апреля – Ураза-байрам, 4 июня – День Святой Троицы, 29 июня – Курбан-байрам.
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КрымРоссияМинтруд РФОбществоНовостиОтдыхПраздники и памятные датыМеждународный женский деньДень Воссоединения с Россией
 
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