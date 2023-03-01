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Главные события и заявления дня: 1 марта

Главные события и заявления дня: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Главные события и заявления дня: 1 марта

Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях. Украинская группировка в Артемовске практически отрезана. Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T22:01

2023-03-01T22:01

2023-03-01T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях. Украинская группировка в Артемовске практически отрезана. Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО. Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья. Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апрелеО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ход спецоперацииРоссийские военные за сутки уничтожили до 190 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30 на Донецком направлении. На Купянском фронте потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Красно-Лиманском уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Южно-Донецкой и Запорожской линиях противник также несет большие потери в живой силе и технике. Ситуация в АртемовскеУкраинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Об этом в среду рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По мнению офицера, в ближайшее время либо украинское командование выведет свою группировку с потерями, либо она "навсегда останется в Артемовске, и не многим посчастливится сдаться в плен".Расходы на СВОФедеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции, заявил в среду руководитель ведомства Роман Артюхин. Проверки оборонного военного ведомства проводятся по четырем ключевым направлениям и осуществляются в рамках поручения правительства по итогам координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. "Радиоактивная" провокацияУкраина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. МИД призывал профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию и предостерег киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей. Новый водовод между Ростовом и ДонбассомБолее трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле, сообщили в среду Минобороны России.На сегодняшний день к строительству привлечены более 3,2 тысячи специалистов и свыше 1,3 тысячи единиц техники. Главная задача – в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой.

https://crimea.ria.ru/20230301/novyy-vodovod-mezhdu-rostovom-i-donbassom-zapustyat-v-aprele---minoborony-1127286288.html

https://crimea.ria.ru/20230301/kabmin-utverdil-dopolnitelnye-mery-podderzhki-dobrovoltsev-svo-1127287730.html

https://crimea.ria.ru/20230301/parlament-finlyandii-odobril-zakonoproekt-o-vstuplenii-v-nato-1127286014.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, новости, политика, сво, общество