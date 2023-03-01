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Главные события и заявления дня: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Главные события и заявления дня: 1 марта
Главные события и заявления дня: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Главные события и заявления дня: 1 марта
Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях. Украинская группировка в Артемовске практически отрезана. Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T22:01
2023-03-01T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях. Украинская группировка в Артемовске практически отрезана. Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО. Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья. Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апрелеО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ход спецоперацииРоссийские военные за сутки уничтожили до 190 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30 на Донецком направлении. На Купянском фронте потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Красно-Лиманском уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Южно-Донецкой и Запорожской линиях противник также несет большие потери в живой силе и технике. Ситуация в АртемовскеУкраинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Об этом в среду рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По мнению офицера, в ближайшее время либо украинское командование выведет свою группировку с потерями, либо она "навсегда останется в Артемовске, и не многим посчастливится сдаться в плен".Расходы на СВОФедеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции, заявил в среду руководитель ведомства Роман Артюхин. Проверки оборонного военного ведомства проводятся по четырем ключевым направлениям и осуществляются в рамках поручения правительства по итогам координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. "Радиоактивная" провокацияУкраина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. МИД призывал профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию и предостерег киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей. Новый водовод между Ростовом и ДонбассомБолее трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле, сообщили в среду Минобороны России.На сегодняшний день к строительству привлечены более 3,2 тысячи специалистов и свыше 1,3 тысячи единиц техники. Главная задача – в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой.
https://crimea.ria.ru/20230301/novyy-vodovod-mezhdu-rostovom-i-donbassom-zapustyat-v-aprele---minoborony-1127286288.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, в мире, новости, политика, сво, общество
Главные события и заявления дня: 1 марта

Главные события и заявления среды, 1 марта

22:01 01.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях. Украинская группировка в Артемовске практически отрезана. Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО. Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья. Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ход спецоперации

Российские военные за сутки уничтожили до 190 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30 на Донецком направлении. На Купянском фронте потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Красно-Лиманском уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Южно-Донецкой и Запорожской линиях противник также несет большие потери в живой силе и технике.
Строительство водовода, соединяющий Ростовскую область и Донбасс
16:17
Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны

Ситуация в Артемовске

Украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Об этом в среду рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По мнению офицера, в ближайшее время либо украинское командование выведет свою группировку с потерями, либо она "навсегда останется в Артемовске, и не многим посчастливится сдаться в плен".

Расходы на СВО

Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции, заявил в среду руководитель ведомства Роман Артюхин. Проверки оборонного военного ведомства проводятся по четырем ключевым направлениям и осуществляются в рамках поручения правительства по итогам координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Армейский госпиталь №2 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
17:35
Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО

"Радиоактивная" провокация

Украина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. МИД призывал профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию и предостерег киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей.

Новый водовод между Ростовом и Донбассом

Более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле, сообщили в среду Минобороны России.
На сегодняшний день к строительству привлечены более 3,2 тысячи специалистов и свыше 1,3 тысячи единиц техники. Главная задача – в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
15:43
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
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22:01Главные события и заявления дня: 1 марта
21:55Главные события Крыма за день: 1 марта
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15:43Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
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