Главные события и заявления дня: 1 марта
Главные события и заявления среды, 1 марта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях. Украинская группировка в Артемовске практически отрезана. Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО. Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья. Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ход спецоперации
Российские военные за сутки уничтожили до 190 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30 на Донецком направлении. На Купянском фронте потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Красно-Лиманском уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Южно-Донецкой и Запорожской линиях противник также несет большие потери в живой силе и технике.
Ситуация в Артемовске
Украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира. Об этом в среду рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По мнению офицера, в ближайшее время либо украинское командование выведет свою группировку с потерями, либо она "навсегда останется в Артемовске, и не многим посчастливится сдаться в плен".
Расходы на СВО
Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции, заявил в среду руководитель ведомства Роман Артюхин. Проверки оборонного военного ведомства проводятся по четырем ключевым направлениям и осуществляются в рамках поручения правительства по итогам координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
"Радиоактивная" провокация
Украина может устроить провокацию с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья, где Киев и так нагнетает напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. МИД призывал профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию и предостерег киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей.
Новый водовод между Ростовом и Донбассом
Более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле, сообщили в среду Минобороны России.
На сегодняшний день к строительству привлечены более 3,2 тысячи специалистов и свыше 1,3 тысячи единиц техники. Главная задача – в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой.