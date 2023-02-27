https://crimea.ria.ru/20230227/glavnye-sobytiya-kryma-za-den-27-fevralya-1127241829.html

Главные события Крыма за день: 27 февраля

Главные события Крыма за день: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Главные события Крыма за день: 27 февраля

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья Крыма. Врио главы ДНР Денис Пушилин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T21:18

2023-02-27T21:18

2023-02-27T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья Крыма. Врио главы ДНР Денис Пушилин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали заявления Зеленского о "возврате" Крыма. Транспортный коридор в Крым ждет реконструкция и расширение. Жителей Севастополя задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины. Хуснуллин назвал сроки запуска грузовиков по Крымскому мосту. В Симферополе достраивают канализационный коллектор.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясение в КрымуЗемлетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.В свою очередь глава Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова отметила, что повторных толчков зафиксировано не было.Заявления Пескова и ПушилинаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно". В свою очередь врио главы ДНР отметил, что заявления украинского лидера о "силовом возврате Крыма" едва ли приведут к реальным действиям со стороны украинских военных."Это больше попытка поднять моральных дух вооруженных формирований Украины и, может быть, радикально настроенной части общества", – сказалПушилин.Сухопутный маршрут в Крым реконструируютТранспортный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю."Дорога протяженностью 380 км идет вдоль побережья от Джанкоя до Ростовской области. Мы в прошлом году успели больше половины отремонтировать, но сейчас четко видим, что ее пропускной способности не хватает. Поэтому мы приняли решение местами ее расширять и делать, например, также объезды населенных пунктов", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.ФСБ задержала в Севастополе "наводчиков" СБУЖители Севастополя передавали украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны России. По данным ФСБ, мужчины 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи за денежное вознаграждение данных о расположении военных объектов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене и установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.Когда грузовики поедут по Крымскому мостуВопрос восстановления грузового движения по Крымскому мосту находится в стадии обсуждения федеральными властями.Канализационный коллектор в Симферополе достроят веснойСтроительство тоннельного канализационного коллектора в Симферополе находится в завершающей стадии. По словам представителя подрядчика, работы идут с опережением графика и объект будет сдан в апреле-мае. После запуска нового, специалисты проведут обследования старого коллектора. По результатам исследования будет принято решение о его реконструкции или же строительстве второго нового объекта.

https://crimea.ria.ru/20230227/sotsseti-stali-effektivnoy-mediaplatformoy---eksperty-sputnikpro-1127237097.html

https://crimea.ria.ru/20230227/uchenyy-nazval-samoe-bezopasnoe-mesto-v-krymu-na-sluchay-zemletryaseniya-1127238850.html

https://crimea.ria.ru/20230227/zaderzhannye-v-egipte-krymskie-moryaki-vernulis-domoy-v-kerch-1127239302.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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