https://crimea.ria.ru/20230223/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-23-fevralya-1127171899.html
Главные новости и заявления дня: 23 февраля
Главные новости и заявления дня: 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Главные новости и заявления дня: 23 февраля
Российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области. Сильное землетрясение произошло в Таджикистане. Крымский мост полностью открыли после ремонта всех... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T20:08
2023-02-23T20:08
2023-02-23T20:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области. Сильное землетрясение произошло в Таджикистане. Крымский мост полностью открыли после ремонта всех полос. Россия укрепляет ядерную триаду и усиливает обороноспособность. Информационная диверсия в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение штурмовика Су-25 Минобороны РоссииСамолет Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области. В результате происшествия летчик погиб, сообщили в Минобороны России.ЧП произошло в четверг утром в Валуйском городском округе. Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.Землетрясение в ТаджикистанеЗемлетрясение магнитудой 7.3 произошло в четверг рано утром в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем. Подземный толчок был зафиксирован в 3:37 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе.Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра. Позже сейсмологи сообщили, что в течение дня зарегистрировали восемь землетрясений. О жертвах и разрушениях информации нет.Укрепление ядерной триадыРоссия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. И в ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта.Наступление армии России на Донецком направленииШтурмовые добровольческие отряды и "Южная" группировка войск Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили более 200 украинских военных и 12 единиц техники."На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - говорится в сообщении Минобороны России..Кроме того, на Южно-Донецком направлении потери противника составили более 100 военнослужащих, на Купянском – свыше 50.Крымский мост полностью открытАвтомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", - заявил он.В Росавтодоре добавили, что изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Над восстановлением автодорожной части трудилось 500 человек. Сначала специалисты восстановили наиболее поврежденную в результате теракта правую сторону, где заменили четыре пролета. Затем дорожники приступили к работам на левой.Взлом эфира радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера"Информационная диверсия совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах. По информации заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлии Килик, ориентировочно в полном объеме его восстановят до конца сегодняшнего дня.
https://crimea.ria.ru/20230223/v-tadzhikistane-za-sutki-proizoshlo-vosem-zemletryaseniy-1127168887.html
https://crimea.ria.ru/20230223/popytki-kollektivnogo-zapada-raschlenit-rossiyu-obrecheny-na-proval--shoygu-1127169917.html
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главное за день, новости крыма, крым, владимир путин (политик), сергей шойгу, день защитника отечества, сво, взлом радиовещания, происшествия, оружие, землетрясение в таджикистане
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области. Сильное землетрясение произошло в Таджикистане. Крымский мост полностью открыли после ремонта всех полос. Россия укрепляет ядерную триаду и усиливает обороноспособность. Информационная диверсия в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Крушение штурмовика Су-25 Минобороны России
Самолет Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области. В результате происшествия летчик погиб, сообщили
в Минобороны России.
ЧП произошло в четверг утром в Валуйском городском округе. Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - уточнили в оборонном ведомстве.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Землетрясение в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 7.3 произошло в четверг рано утром в Таджикистане
на северо-западной границе с Китаем. Подземный толчок был зафиксирован в 3:37 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе.
Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра. Позже сейсмологи сообщили, что в течение дня зарегистрировали восемь землетрясений. О жертвах и разрушениях информации нет.
Укрепление ядерной триады
Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны, заявил президент России Владимир Путин.
"В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - проинформировал Путин.
По его словам, с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. И в ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта.
Наступление армии России на Донецком направлении
Штурмовые добровольческие отряды и "Южная" группировка войск Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили более 200 украинских военных и 12 единиц техники.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - говорится в сообщении
Минобороны России..
Кроме того, на Южно-Донецком направлении потери противника составили более 100 военнослужащих, на Купянском – свыше 50.
Крымский мост полностью открыт
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто
на 39 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", - заявил он.
В Росавтодоре добавили, что изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
Над восстановлением автодорожной части трудилось 500 человек. Сначала специалисты восстановили наиболее поврежденную в результате теракта правую сторону, где заменили четыре пролета. Затем дорожники приступили к работам на левой.
Взлом эфира радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера"
Информационная диверсия совершена в отношении радио "Спутник в Крыму"
и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.
"Двадцать третьего февраля на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", в ряде районов полуострова - Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак - передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины. Информация поступила в том числе и от неравнодушных жителей полуострова и из Центра управления регионом. Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир", - сказали в редакции.
В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах. По информации заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлии Килик, ориентировочно в полном объеме его восстановят до конца сегодняшнего дня.