https://crimea.ria.ru/20230223/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-23-fevralya-1127171899.html

Главные новости и заявления дня: 23 февраля

Главные новости и заявления дня: 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Главные новости и заявления дня: 23 февраля

Российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области. Сильное землетрясение произошло в Таджикистане. Крымский мост полностью открыли после ремонта всех... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T20:08

2023-02-23T20:08

2023-02-23T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Российский штурмовик Су-25 разбился в Белгородской области. Сильное землетрясение произошло в Таджикистане. Крымский мост полностью открыли после ремонта всех полос. Россия укрепляет ядерную триаду и усиливает обороноспособность. Информационная диверсия в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение штурмовика Су-25 Минобороны РоссииСамолет Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области. В результате происшествия летчик погиб, сообщили в Минобороны России.ЧП произошло в четверг утром в Валуйском городском округе. Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.Землетрясение в ТаджикистанеЗемлетрясение магнитудой 7.3 произошло в четверг рано утром в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем. Подземный толчок был зафиксирован в 3:37 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе.Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра. Позже сейсмологи сообщили, что в течение дня зарегистрировали восемь землетрясений. О жертвах и разрушениях информации нет.Укрепление ядерной триадыРоссия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. И в ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта.Наступление армии России на Донецком направленииШтурмовые добровольческие отряды и "Южная" группировка войск Вооруженных сил России на Донецком направлении уничтожили более 200 украинских военных и 12 единиц техники."На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20", - говорится в сообщении Минобороны России..Кроме того, на Южно-Донецком направлении потери противника составили более 100 военнослужащих, на Купянском – свыше 50.Крымский мост полностью открытАвтомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", - заявил он.В Росавтодоре добавили, что изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Над восстановлением автодорожной части трудилось 500 человек. Сначала специалисты восстановили наиболее поврежденную в результате теракта правую сторону, где заменили четыре пролета. Затем дорожники приступили к работам на левой.Взлом эфира радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера"Информационная диверсия совершена в отношении радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. При этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось.В настоящее время вещание радио "Спутник в Крыму" восстанавливается последовательно в городах и районах. По информации заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлии Килик, ориентировочно в полном объеме его восстановят до конца сегодняшнего дня.

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https://crimea.ria.ru/20230223/popytki-kollektivnogo-zapada-raschlenit-rossiyu-obrecheny-na-proval--shoygu-1127169917.html

https://crimea.ria.ru/20230223/uchastnikam-svo-iz-novykh-regionov-dadut-status-veterana-poobeschal-putin-1127167648.html

https://crimea.ria.ru/20230223/kogda-zakonchat-remont-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1127164734.html

https://crimea.ria.ru/20230223/v-sevastopole-imya-geroya-svo-poluchil-desantnyy-kater-chf-1127157885.html

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