https://crimea.ria.ru/20230216/glavnye-novosti-kryma-16-fevralya-1127033032.html

Главные новости Крыма: 16 февраля

Главные новости Крыма: 16 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Главные новости Крыма: 16 февраля

Атака беспилотников на Севастополь. Взрыв на севере Крыма. Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей. Где на полуострове... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T21:37

2023-02-16T21:37

2023-02-16T21:37

крым

севастополь

общество

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

крымский мост

керченская паромная переправа

земля в крыму для участников сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Атака беспилотников на Севастополь. Взрыв на севере Крыма. Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей. Где на полуострове установят новые очистные сооружения. Глава республики раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств и поставил мэрам новые сроки по благоустройству.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымБеспилотники над СевастополемАтака украинских беспилотников началась в ночь на 16 февраля, силы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили несколько дронов над морем в зоне Севастополя, еще несколько – над территорией Республики Крым.Военный эксперт Александр Хроленко назвал очередную попытку атаки полуострова "дежурным событием", чтобы Киев мог "методично перемалывать военный потенциал США и НАТО", чтобы оправдать инвестиции Запада.Выплаты семьям погибших в теракте на Крымском мостуСемьям погибших из-за теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года выплатят по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что деньги выделены МЧС России из резервного фонда правительства. Новые поручения Аксенова В связи с тем, что от граждан республики продолжает поступать больше количество заявлений по вопросу обеспечения лекарствами, глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильному вице-премьеру Елене Романовской "проанализировать обращения, индивидуально отработать каждое и провести служебное расследование".Кроме того, он заявил, что ответственность за дефицит медикаментов несут чиновники сферы здравоохранения региона, у которых нет понимания ситуации и желания заниматься планированием.Вместе с тем, по итогам совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов глава Крыма дал мэрам 20 дней на заключение контрактов по благоустройству, отметив, что соблюдение сроков – показатель эффективности работы. Предварительные итоги работы руководства муниципалитетов, по его словам, будут подведены 1 марта.Взрыв в АрмянскеВ четверг днем в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о взрыве в районе Армянска. Громкие звуки на севере полуострова объяснил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. По его словам, в это время на севернее Армянска проходило боевое слаживание подразделений с использованием различных боеприпасов.Новые очистные сооружения для КрымаВ Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений на сумму 48 млрд рублей. По словам председателя Совмина республики Юрия Гоцанюка, уже в этом году девять таких объектов введут в эксплуатацию в Утесе, Оленевке, Черноморском, Морском, Ленино, Форосе, Кацивели, Малореченском и городе Саки.В следующем в Крыму заработают еще одиннадцать КОС - в Коктебеле, Миндальном, Николаевке, Керчи, Алуште, Гурзуфе, Партените, Симеизе, Феодосии, Приморском, Красногвардейском.Единый тариф для грузовых поездовНа грузовые железнодорожные перевозки в Крым ввели единый тариф. Таким образом, стоимость грузовых железнодорожных перевозок на полуостров больше не зависит от того, пройдут вагоны через Крымский мост или будут переправлены паромом через Керченский пролив. Предполагается, что принятое решение стабилизирует грузопоток в регион и на материковую часть страны и позволит снизить стоимость товаров для потребителей.Земля в Севастополе для героев СВОПервые 160 земельных участков для участников спецоперации и членов их семей поступят в фонд Севастополя не ранее чем через месяц, заявил губернатор города Михаил Развожаев.При этом властям еще предстоит доработать механизм предоставления земли на законодательном уровне. Сейчас предусматривается выдача участков в порядке очередности подачи заявлений, но это, по словам губернатора, может затянуть процесс.

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https://crimea.ria.ru/20230216/vzryv-na-severe-kryma--chto-proiskhodit-v-armyanske-1127021938.html

https://crimea.ria.ru/20230216/dlya-gruzovykh-poezdov-v-krym-vveli-edinyy-tarif-chto-budet-s-tsenami-1127029983.html

крым

севастополь

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, общество, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, керченская паромная переправа, земля в крыму для участников сво