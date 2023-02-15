https://crimea.ria.ru/20230215/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-15-fevralya-1127007330.html

Главные новости и заявления дня: 15 февраля

Главные новости и заявления дня: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Главные новости и заявления дня: 15 февраля

Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России. Швейцария не подержала конфискацию российских активов. Принят ряд законов, определяющих порядок... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T22:18

2023-02-15T22:18

2023-02-15T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России. Швейцария не подержала конфискацию российских активов. Принят ряд законов, определяющих порядок назначения и размер соцвыплат для жителей новых регионов. Хуснуллин рассказал, сколько россиян расселили из аварийного жилья. Матвиенко поддержала законопроект "о газовой безопасности" в России. СБУ провела обыск в доме беглого экс-министра курортов Крыма Лиева. В Турции из-под завалов на девятые сутки спасли женщину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая концепция внешней политики РоссииВ обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Однако президент Владимир Путин поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.Система соцстраха России в новых регионахС 1 марта новые регионы переходят на систему соцстрахования РФ. Речь идет о таких мерах социальной поддержки, как выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, а также выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.О новом оформлении пенсий и пособий – в материале РИА Новости Крым.Конфискация российских активов Правительство Швейцария не нашло законных оснований для конфискации частных российских активов, передача их Украине была бы незаконной. Несмотря на это, Берн обещает продолжить поддержку Киева. В Федеральном совете страны также заявили, что возможность конфискации российских активов и ужесточения уголовных норм, применяемых к нарушителям санкций, сейчас обсуждается на международном уровне.Расселение из аварийного жильяВ субъектах России реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в январе из аварийного жилья переселили около четырех тысяч россиян, многие регионы реализуют программу в ускоренном темпе.Также он сообщил, что ряд регионов уже успел приступить к выполнению новой программы переселения – речь идет о домах, признанных непригодными для жизни в период с 2017-го по 1 января 2022 года. Всего по этой программе жильем обеспечено 5,15 тысячи человек.Законопроект "о газовой безопасности"Полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Об этом в ходе заседания Совфеда заявила спикер Валентина Матвиенко. Опрошенные РИА Новости Крым эксперты высказались в поддержку инициативы, так как это позволит избежать трагедий с многочисленными жертвами и многомиллионными расходами.Как газовый законопроект повлияет на безопасность россиян – в материале РИА Новости Крым.212 часов под заваламиВ Турции на девятые сутки после разрушительного землетрясения из-под завалов достали живой 77-летнюю женщину. Пострадавшую Фатму Гюнгер извлекли из-под руин обрушившегося семиэтажного жилого дома в административном центре провинции. Женщина передана медикам скорой помощи и доставлена в больницу.Обыск в доме беглого экс-министра курортов КрымаСотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в доме экс-главы департамента министерства обороны страны Александра Лиева, который в период нахождения Крыма под юрисдикцией Киева занимал должность министра курортов республики. Согласно данным СБУ, обыск в доме Лиева проведен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в августе прошлого года по статье "Препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований".

https://crimea.ria.ru/20230215/povyshenie-kachestva-medpomoschi-v-rossii-novye-porucheniya-putina-1127003312.html

https://crimea.ria.ru/20230215/glavnye-novosti-kryma-15-fevralya-1127007077.html

https://crimea.ria.ru/20230215/kak-situatsiya-v-artemovske-skazhetsya-na-vesennem-nastuplenii-vsu--ekspert-1127000947.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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