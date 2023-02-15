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СБУ провела обыск в доме беглого экс-министра курортов Крыма Лиева - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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СБУ провела обыск в доме беглого экс-министра курортов Крыма Лиева
СБУ провела обыск в доме беглого экс-министра курортов Крыма Лиева - РИА Новости Крым, 15.02.2023
СБУ провела обыск в доме беглого экс-министра курортов Крыма Лиева
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в доме экс-главы департамента министерства обороны Украины Александра Лиева, который в период нахождения... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T18:27
2023-02-15T18:31
александр лиев
украина
минобороны украины
сбу (служба безопасности украины)
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в доме экс-главы департамента министерства обороны Украины Александра Лиева, который в период нахождения Крыма под юрисдикцией Киева занимал должность министра курортов республики. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин.Не новое делоПарламентарий в своем Telegram-канале опубликовал ответ СБУ на соответствующий депутатский запрос.Согласно этому документу, обыск в доме Лиева проведен 10 февраля в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в августе прошлого года по статье "Препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований".По словам Юрчишина, сам Лиев утверждает, что проходит по этому делу как свидетель.В центре коррупционного скандалаНесколько недель назад Александр Лиев, который в 2011-2014 годах работал министром курортов и туризма Автономной Республики Крым и сбежал на Украину после вхождения полуострова в состав России, оказался в центре коррупционного скандала. В начале февраля 2023 года он был уволен с должности врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины. Нацполиция объявила ему о подозрении в хищении более 1,7 млрд гривен (более 46 млн долларов), предназначенных для закупки товаров для ВСУ.С этой целью Лиев вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур, получив указанную сумму в качестве предоплаты. Однако обязательства по поставке товаров для нужд ВСУ частная фирма так и не выполнила. В рамках этого уголовного дела Лиеву грозит до 12 лет лишения свободы.Также его обвинили в поддержке Всекрымского референдума 16 марта 2014 года и в наличии у него российского паспорта. Сам Лиев утверждает, что поддерживал "референдум о расширении полномочий Автономной Республики Крым, но в составе Украины", а публикации о своем российском паспорте назвал фейком.Также на Украине экс-чиновнику припомнили награду – императорский орден Святой Анны III степени – которую он получил из рук главы Российского императорского дома великой княгини Мария Владимировны в 2013 году. Кроме того, украинские журналисты и общественники отметили, что в бытность своей работы в Крыму Лиев являлся членом Партии регионов и команды свергнутого президента Виктора Януковича, критиковал атаки украинских националистов на маяки Черноморского флота, а также препятствовал въезду в Крым колонны так называемого "Поезда дружбы", организованного сторонниками Виктора Ющенко в разгар так называемой "оранжевой революции".Читайте также на РИА Новости Крым:Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полицииСБУ обвинила менеджмент компаний Коломойского в хищении 1 млрд долларовЗеленский анонсировал новые отставки чиновников
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4.7
96
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александр лиев, украина, минобороны украины, сбу (служба безопасности украины), всу (вооруженные силы украины), сво
СБУ провела обыск в доме беглого экс-министра курортов Крыма Лиева

СБУ провела обыск в киевском доме экс-министра курортов Крыма Лиева

18:27 15.02.2023 (обновлено: 18:31 15.02.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в доме экс-главы департамента министерства обороны Украины Александра Лиева, который в период нахождения Крыма под юрисдикцией Киева занимал должность министра курортов республики. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин.

Не новое дело

Парламентарий в своем Telegram-канале опубликовал ответ СБУ на соответствующий депутатский запрос.
Согласно этому документу, обыск в доме Лиева проведен 10 февраля в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в августе прошлого года по статье "Препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований".
По словам Юрчишина, сам Лиев утверждает, что проходит по этому делу как свидетель.
"Дело, по которому проводили обыски у Лиева, не новое. Еще в августе было зарегистрировано уголовное производство <…>. Не могу ни утвердить, ни опровергнуть эту информацию, потому как СБУ в письме не указала его (Лиева – ред.) процессуальный статус", - добавил депутат Рады.

В центре коррупционного скандала

Несколько недель назад Александр Лиев, который в 2011-2014 годах работал министром курортов и туризма Автономной Республики Крым и сбежал на Украину после вхождения полуострова в состав России, оказался в центре коррупционного скандала. В начале февраля 2023 года он был уволен с должности врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины. Нацполиция объявила ему о подозрении в хищении более 1,7 млрд гривен (более 46 млн долларов), предназначенных для закупки товаров для ВСУ.
С этой целью Лиев вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур, получив указанную сумму в качестве предоплаты. Однако обязательства по поставке товаров для нужд ВСУ частная фирма так и не выполнила. В рамках этого уголовного дела Лиеву грозит до 12 лет лишения свободы.
Также его обвинили в поддержке Всекрымского референдума 16 марта 2014 года и в наличии у него российского паспорта. Сам Лиев утверждает, что поддерживал "референдум о расширении полномочий Автономной Республики Крым, но в составе Украины", а публикации о своем российском паспорте назвал фейком.
Также на Украине экс-чиновнику припомнили награду – императорский орден Святой Анны III степени – которую он получил из рук главы Российского императорского дома великой княгини Мария Владимировны в 2013 году. Кроме того, украинские журналисты и общественники отметили, что в бытность своей работы в Крыму Лиев являлся членом Партии регионов и команды свергнутого президента Виктора Януковича, критиковал атаки украинских националистов на маяки Черноморского флота, а также препятствовал въезду в Крым колонны так называемого "Поезда дружбы", организованного сторонниками Виктора Ющенко в разгар так называемой "оранжевой революции".
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