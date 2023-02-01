https://crimea.ria.ru/20230201/zelenskiy-ubiraet-neugodnykh-1126705183.html

Зеленский анонсировал новые отставки чиновников

Зеленский анонсировал новые отставки чиновников - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Зеленский анонсировал новые отставки чиновников

Владимир Зеленский заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения, несоответствующие требованиям Киева чиновники покинут свои посты. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T11:05

2023-02-01T11:05

2023-02-01T11:06

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения, несоответствующие требованиям Киева чиновники покинут свои посты."Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил Зеленский в своем очередном видеообращении.23 января Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента. Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке с поста заместителя главы офиса Владимира Зеленского. Аналогично поступили несколько заместителей министров. Кроме того, с должности советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович.По мнению политолога Андрея Никифорова, на сегодняшний день Зеленский практически исчерпал свои внутренние ресурсы. И Запад готовится заменить его на посту президента Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Сменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мненияУкраинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальшеЗапросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты

https://crimea.ria.ru/20230127/ukraina-zapustila-protsess-samolikvidatsii--konstantinov-1126629507.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, политика, новости