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Зеленский анонсировал новые отставки чиновников - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Зеленский анонсировал новые отставки чиновников
Зеленский анонсировал новые отставки чиновников - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Зеленский анонсировал новые отставки чиновников
Владимир Зеленский заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения, несоответствующие требованиям Киева чиновники покинут свои посты. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T11:05
2023-02-01T11:06
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения, несоответствующие требованиям Киева чиновники покинут свои посты."Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил Зеленский в своем очередном видеообращении.23 января Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента. Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке с поста заместителя главы офиса Владимира Зеленского. Аналогично поступили несколько заместителей министров. Кроме того, с должности советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович.По мнению политолога Андрея Никифорова, на сегодняшний день Зеленский практически исчерпал свои внутренние ресурсы. И Запад готовится заменить его на посту президента Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Сменят ли Зеленского на посту президента и к чему это приведет – мненияУкраинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальшеЗапросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты
https://crimea.ria.ru/20230127/ukraina-zapustila-protsess-samolikvidatsii--konstantinov-1126629507.html
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, политика, новости
Зеленский анонсировал новые отставки чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников

11:05 01.02.2023 (обновлено: 11:06 01.02.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что за "кадровым затишьем" последуют новые увольнения, несоответствующие требованиям Киева чиновники покинут свои посты.
"Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил Зеленский в своем очередном видеообращении.
Константинов Владимир Андреевич, председатель Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 19:22
Украина запустила процесс самоликвидации – Константинов
23 января Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента. Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке с поста заместителя главы офиса Владимира Зеленского. Аналогично поступили несколько заместителей министров. Кроме того, с должности советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович.
По мнению политолога Андрея Никифорова, на сегодняшний день Зеленский практически исчерпал свои внутренние ресурсы. И Запад готовится заменить его на посту президента Украины.
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