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СБУ обвинила менеджмент компаний Коломойского в хищении 1 млрд долларов - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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СБУ обвинила менеджмент компаний Коломойского в хищении 1 млрд долларов
СБУ обвинила менеджмент компаний Коломойского в хищении 1 млрд долларов - РИА Новости Крым, 01.02.2023
СБУ обвинила менеджмент компаний Коломойского в хищении 1 млрд долларов
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении схем присвоения 40 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов) бывшим менеджментом компаний "Укрнафта" и... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T16:41
2023-02-01T16:41
игорь коломойский
сбу (служба безопасности украины)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении схем присвоения 40 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов) бывшим менеджментом компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", ранее принадлежавшим олигарху Игорю Коломойскому и недавно национализированным.Как сообщила пресс-служба ведомства, противоправные механизмы были объединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем."Сейчас в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. Это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонения от уплаты налогов, создание задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов", – говорится в сообщении.По данным следствия, преступная деятельность осуществлялась "в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний".В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы "Приват", в которую входят данные компании.По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафты" объявлено о подозрениях в совершении уголовных преступлений.Ранее украинские СМИ сообщили об обыске в доме олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". В ноябре 2022 года по решению руководства Украины акции компаний были принудительно отчуждены в пользу государства.
https://crimea.ria.ru/20230201/sbu-provodit-obyski-u-avakova-i-kolomoyskogo-1126707267.html
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игорь коломойский, сбу (служба безопасности украины), украина, новости
СБУ обвинила менеджмент компаний Коломойского в хищении 1 млрд долларов

СБУ: раскрыты схемы присвоения 1 млрд долларов нефтяными компаниями Коломойского

16:41 01.02.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении схем присвоения 40 миллиардов гривен (более 1 млрд долларов) бывшим менеджментом компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", ранее принадлежавшим олигарху Игорю Коломойскому и недавно национализированным.
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а "Укртатнафта" – нефтеперерабатывающей.
Как сообщила пресс-служба ведомства, противоправные механизмы были объединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем.
"Сейчас в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. Это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонения от уплаты налогов, создание задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов", – говорится в сообщении.
По данным следствия, преступная деятельность осуществлялась "в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний".
В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы "Приват", в которую входят данные компании.
По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафты" объявлено о подозрениях в совершении уголовных преступлений.
Ранее украинские СМИ сообщили об обыске в доме олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". В ноябре 2022 года по решению руководства Украины акции компаний были принудительно отчуждены в пользу государства.
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