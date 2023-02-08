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Главные новости Крыма: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Главные новости Крыма: 8 февраля
Главные новости Крыма: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Главные новости Крыма: 8 февраля
В Крыму третий день бушует непогода. В Госсовете республики предрекли судьбу Украины. Обвиняемых в деятельности террористической организации крымчан оставили... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T21:28
2023-02-08T21:28
крым
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происшествия
владимир константинов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму третий день бушует непогода. В Госсовете республики предрекли судьбу Украины. Обвиняемых в деятельности террористической организации крымчан оставили под стражей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода в КрымуВ Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Максимальные осадки достигли отметки в 11 мм, порывы ветра – 24 м/с. На дорогах в Евпатории, Сакском и Черноморском районах ограничили движение транспорта, движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина приостановили из-за снежных переметов. Кроме того, десятки сел остались без света. Обильные осадки и шквалистый ветер спровоцировали аварийные отключения в городах Симферополь, Судак, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, а также в Симферопольском, Советском, Сакском и других районах полуострова. Из-за сильного ветра стоит и Керченская переправа.В Крыму заявили о неизбежном развале УкраиныНынешняя Украина из-за нацистской политики утратила право на государственность и неизбежно будет разделена на несколько новых образований. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя прогноз экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о "корейском варианте" выхода из конфликта."Раздел Украины неизбежен. В дальнейшем это будут совершенно другие образования, возможно, слово "Украина" там уже звучать не будет. Думаю, когда цели спецоперации будут достигнуты, именно в этом ключе все и произойдет", – сказал Константинов журналистам.Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Обвиняемые были помещены под стражу Киевским районным судом Симферополя 25 января 2023 года. Защитники попытались оспорить это решение. Однако Верховный суд оставил избранную меру пресечения без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.* Террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230208/v-krymu-zayavili-o-neizbezhnom-razvale-ukrainy-1126853404.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Главные новости Крыма: 8 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 8 февраля

21:28 08.02.2023
 
© Фото: КрымавтодорТехника расчищает дороги в Крыму
Техника расчищает дороги в Крыму
© Фото: Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму третий день бушует непогода. В Госсовете республики предрекли судьбу Украины. Обвиняемых в деятельности террористической организации крымчан оставили под стражей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Непогода в Крыму
В Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Максимальные осадки достигли отметки в 11 мм, порывы ветра – 24 м/с. На дорогах в Евпатории, Сакском и Черноморском районах ограничили движение транспорта, движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина приостановили из-за снежных переметов.
Кроме того, десятки сел остались без света. Обильные осадки и шквалистый ветер спровоцировали аварийные отключения в городах Симферополь, Судак, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, а также в Симферопольском, Советском, Сакском и других районах полуострова. Из-за сильного ветра стоит и Керченская переправа.
В Крыму заявили о неизбежном развале Украины
Нынешняя Украина из-за нацистской политики утратила право на государственность и неизбежно будет разделена на несколько новых образований. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя прогноз экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о "корейском варианте" выхода из конфликта.
"Раздел Украины неизбежен. В дальнейшем это будут совершенно другие образования, возможно, слово "Украина" там уже звучать не будет. Думаю, когда цели спецоперации будут достигнуты, именно в этом ключе все и произойдет", – сказал Константинов журналистам.
Владимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
14:08
В Крыму заявили о неизбежном развале Украины
Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*
Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Обвиняемые были помещены под стражу Киевским районным судом Симферополя 25 января 2023 года. Защитники попытались оспорить это решение. Однако Верховный суд оставил избранную меру пресечения без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
 
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