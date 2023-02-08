Главные новости Крыма: 8 февраля
Новости Крыма: главные события и заявления 8 февраля
© Фото: КрымавтодорТехника расчищает дороги в Крыму
© Фото: Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму третий день бушует непогода. В Госсовете республики предрекли судьбу Украины. Обвиняемых в деятельности террористической организации крымчан оставили под стражей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Непогода в Крыму
В Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Максимальные осадки достигли отметки в 11 мм, порывы ветра – 24 м/с. На дорогах в Евпатории, Сакском и Черноморском районах ограничили движение транспорта, движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина приостановили из-за снежных переметов.
Кроме того, десятки сел остались без света. Обильные осадки и шквалистый ветер спровоцировали аварийные отключения в городах Симферополь, Судак, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, а также в Симферопольском, Советском, Сакском и других районах полуострова. Из-за сильного ветра стоит и Керченская переправа.
В Крыму заявили о неизбежном развале Украины
Нынешняя Украина из-за нацистской политики утратила право на государственность и неизбежно будет разделена на несколько новых образований. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя прогноз экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о "корейском варианте" выхода из конфликта.
"Раздел Украины неизбежен. В дальнейшем это будут совершенно другие образования, возможно, слово "Украина" там уже звучать не будет. Думаю, когда цели спецоперации будут достигнуты, именно в этом ключе все и произойдет", – сказал Константинов журналистам.
Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*
Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Обвиняемые были помещены под стражу Киевским районным судом Симферополя 25 января 2023 года. Защитники попытались оспорить это решение. Однако Верховный суд оставил избранную меру пресечения без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ