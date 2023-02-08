https://crimea.ria.ru/20230208/glavnye-novosti-kryma-8-fevralya-1126865621.html

Главные новости Крыма: 8 февраля

Главные новости Крыма: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Главные новости Крыма: 8 февраля

В Крыму третий день бушует непогода. В Госсовете республики предрекли судьбу Украины. Обвиняемых в деятельности террористической организации крымчан оставили... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T21:28

2023-02-08T21:28

2023-02-08T21:28

крым

главное за день

новости крыма

погода в крыму

ситуация на дорогах крыма

верховный суд крыма

происшествия

владимир константинов

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126865506_0:0:1156:650_1920x0_80_0_0_06b0e6078b4814bf30032b93b72f00c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму третий день бушует непогода. В Госсовете республики предрекли судьбу Украины. Обвиняемых в деятельности террористической организации крымчан оставили под стражей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода в КрымуВ Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Максимальные осадки достигли отметки в 11 мм, порывы ветра – 24 м/с. На дорогах в Евпатории, Сакском и Черноморском районах ограничили движение транспорта, движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина приостановили из-за снежных переметов. Кроме того, десятки сел остались без света. Обильные осадки и шквалистый ветер спровоцировали аварийные отключения в городах Симферополь, Судак, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, а также в Симферопольском, Советском, Сакском и других районах полуострова. Из-за сильного ветра стоит и Керченская переправа.В Крыму заявили о неизбежном развале УкраиныНынешняя Украина из-за нацистской политики утратила право на государственность и неизбежно будет разделена на несколько новых образований. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя прогноз экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о "корейском варианте" выхода из конфликта."Раздел Украины неизбежен. В дальнейшем это будут совершенно другие образования, возможно, слово "Украина" там уже звучать не будет. Думаю, когда цели спецоперации будут достигнуты, именно в этом ключе все и произойдет", – сказал Константинов журналистам.Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Обвиняемые были помещены под стражу Киевским районным судом Симферополя 25 января 2023 года. Защитники попытались оспорить это решение. Однако Верховный суд оставил избранную меру пресечения без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.* Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230208/v-krymu-zayavili-o-neizbezhnom-razvale-ukrainy-1126853404.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, погода в крыму, ситуация на дорогах крыма, верховный суд крыма, происшествия, владимир константинов, украина