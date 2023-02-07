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Главные новости и заявления дня: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 7 февраля
Главные новости и заявления дня: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Главные новости и заявления дня: 7 февраля
В десяти районах Турции ввели режим ЧС, число погибших от землетрясения выросло до 5,4 тысяч человек. Российские военные и спасатели помогают Турции и Сирии... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T22:09
2023-02-07T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В десяти районах Турции ввели режим ЧС, число погибших от землетрясения выросло до 5,4 тысяч человек. Российские военные и спасатели помогают Турции и Сирии после происшествия. Шойгу сообщил о потерях Вооруженных сил Украины в январе и освобождении семи населенных пунктов в Донбассе. Российская армия добивается успехов в освобождении Северска и Марьинки. Медведев оценил слова о корейском сценарии для Украины. Роману Костомарову ампутировали стопы.Освобождение Северска и МарьинкиПодразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Северска и Марьинки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, Северск имеет важное значение в плане последующего освобождения Красного Лимана.Медведев оценил слова о корейском сценарии для УкраиныВброшенный в информационное пространство тезис о возможном "корейском сценарии" для Украины является не более чем "хотелками" киевского режима и "тезисом для внутреннего пользования", считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более", - написал Медведев в своем Telegram-­канале, комментируя заявление экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.Состояние Романа КостомароваОлимпийский чемпион Роман Костомаров перенес операцию по ампутации обеих стоп из-за начавшейся гангрены. Общее состояние спортсмена улучшается, он находится в реанимации под пристальным вниманием врачей, которые пытаются сохранить Костомарову руки.Потери Украины за январьНа селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.Вместе с тем, по его словам, российские силы освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Среди освобожденных населенных пунктов Шойгу назвал Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку.Землетрясение в ТурцииКоличество погибших при мощном землетрясении в Турции достигло 5 434 человек, более 31 тысячи ранены. Поисково-спасательные операции после землетрясения в стране продолжаются, в 10 районах ввели режим ЧС.В ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии участвуют российские спасатели и военные. Так, в Сирии из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Для оказания помощи в Турции прибыло более 100 российских спасателей. В аэромобильную группировку вошли отряд спасателей международного класса "Центроспас", имеющий опыт спасательных работ по всему миру, и кинологи. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.Мусульмане России и Крыма выразили соболезнования народам Сирии и Турции и организовали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения.
https://crimea.ria.ru/20230207/vzryv-v-pyatietazhke-v-tulskoy-oblasti-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1126840520.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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главное за день, в мире, россия, политика, общество
Главные новости и заявления дня: 7 февраля

Главные события и заявления понедельника, 7 февраля

22:09 07.02.2023 (обновлено: 22:19 07.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В десяти районах Турции ввели режим ЧС, число погибших от землетрясения выросло до 5,4 тысяч человек. Российские военные и спасатели помогают Турции и Сирии после происшествия. Шойгу сообщил о потерях Вооруженных сил Украины в январе и освобождении семи населенных пунктов в Донбассе. Российская армия добивается успехов в освобождении Северска и Марьинки. Медведев оценил слова о корейском сценарии для Украины. Роману Костомарову ампутировали стопы.

Освобождение Северска и Марьинки

Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Северска и Марьинки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, Северск имеет важное значение в плане последующего освобождения Красного Лимана.
"Это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника в целом улучшает позиции наших подразделений", - отметил он.
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
21:22
Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент

Медведев оценил слова о корейском сценарии для Украины

Вброшенный в информационное пространство тезис о возможном "корейском сценарии" для Украины является не более чем "хотелками" киевского режима и "тезисом для внутреннего пользования", считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более", - написал Медведев в своем Telegram-­канале, комментируя заявление экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
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Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление

Состояние Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес операцию по ампутации обеих стоп из-за начавшейся гангрены. Общее состояние спортсмена улучшается, он находится в реанимации под пристальным вниманием врачей, которые пытаются сохранить Костомарову руки.

Потери Украины за январь

На селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери вооруженных сил Украины за январь составили 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.
Вместе с тем, по его словам, российские силы освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Среди освобожденных населенных пунктов Шойгу назвал Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку.

Землетрясение в Турции

Количество погибших при мощном землетрясении в Турции достигло 5 434 человек, более 31 тысячи ранены. Поисково-спасательные операции после землетрясения в стране продолжаются, в 10 районах ввели режим ЧС.
В ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии участвуют российские спасатели и военные. Так, в Сирии из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Для оказания помощи в Турции прибыло более 100 российских спасателей. В аэромобильную группировку вошли отряд спасателей международного класса "Центроспас", имеющий опыт спасательных работ по всему миру, и кинологи. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.
Мусульмане России и Крыма выразили соболезнования народам Сирии и Турции и организовали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения.
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Заголовок открываемого материала
22:09Главные новости и заявления дня: 7 февраля
21:48Главные новости Крыма: 7 февраля
21:22Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент
20:53В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
20:45На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
20:22Балаклавский район Севастополя остался без света из-за непогоды
20:02На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада
19:37Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов
19:18Глава Сакского района Крыма подал в отставку
18:55Число жертв при взрыве в Тульской области - новые данные МЧС России
18:51Это наш долг: мусульмане Крыма рассказали о помощи пострадавшим в Турции
18:40В Севастополе откроется школа морских фермеров 1:33
17:37Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые
16:41Мусульмане Крыма объявили сбор помощи пострадавшим от землетрясения
16:27Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
16:24В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:27Более 3,5 тысяч погибших: Эрдоган ввел режим ЧС в 10 районах Турции
14:52Километры труб и десятки станций: как Крым готовится к сезону полива
14:02Поставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
13:49В Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега
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