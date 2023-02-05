https://crimea.ria.ru/20230205/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-5-fevralya-1126795541.html

Главные новости и заявления дня: 5 февраля

Главные новости и заявления дня: 5 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Главные новости и заявления дня: 5 февраля

Российская армия продолжает наступать на Донецком направлении. СБУ готовят провокацию в Краматорске. Арестович предрек ВСУ большие потери. Глава Северной Осетии РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T20:59

2023-02-05T20:59

2023-02-05T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает наступать на Донецком направлении. СБУ готовят провокацию в Краматорске. Арестович предрек ВСУ большие потери. Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел. На Крым идет ледяной дождь. В Харькове и области звучали взрывы, а "Укрэнерго" сообщает о необходимост отключения абонентов.Потери ВСУ и продвижение армии РоссииВ военном ведомстве сообщили о продолжающемся наступлении российских войск на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлении. За день уничтожено более 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.Еще два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубицы Д-30 и Д-20 уничтожены в районе Гуляй Поле Запорожской области и Водяного Донецкой Народной Республики. На Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.Кроме того, российские военные уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Херсонской области и в Луганской Народно Республике.Украина готовит провокацию в КраматорскеСБУ готовит масштабную провокацию с целью обвинить Россию в совершении якобы "военных преступлений". В город уже прибыли журналисты западных СМИ."Киевским режимом спланирован управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, расположенных на улице Алексея Тихого, 31. А также здания первой горбольницы, расположенной по улице Алексея Тихого, 17. Цель – обвинить Россию в якобы "преднамеренном ударе" по гражданским объектам", – сообщилив Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.Заявления АрестовичаЭкс-советник советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что "ситуация на фронте складывается не в пользу Вооруженных сил Украины".По его оценкам в ближайшие два месяца высока вероятность повторения ситуации, которую ВСУ пережили в начале лета прошлого года.Рядовой случай для зоны боевых действийГлава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел во время визита к добровольцам из республики, которые служат в Запорожской области."Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий", – написалв своем Telegram-канале Меняйло.Ледяной дождь и похолодание в КрымуГидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в Крыму. Синоптики прогнозируют гололедно-изморозевые отложения на дорогах, деревьях и других объектах."В ближайшие один-два часа и до конца суток 5 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25-30 м/с", – сказанов сообщении.Взрывы в Харькове и энергодефицит в УкраинеО взрывах в Харьковской области в воскресенье заявилглава областной военной администрации Олег Синегубов. Также в Киевском районе Харькова было зафиксировано падение двух ракет. По предварительным данным в одном из зданий начался пожар, пострадал один человек.Позже в "Укрэнерго" предупредили о росте дефицита электроэнергии из-за сильных морозов и начала рабочей недели. В компании сообщили об ограничении подачи абонентам с 16 до 20 часов. При этом в Киеве, Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения. Они необходимы чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

https://crimea.ria.ru/20230205/art-dueli-i-nastuplenie-minoborony-ob-uspekhakh-armii-rossii-na-ukraine-1126792823.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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