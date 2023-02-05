https://crimea.ria.ru/20230205/glava-severnoy-osetii-menyaylo-popal-pod-obstrel-v-zaporozhskoy-oblasti-1126790359.html
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
Глава республики Северная Осетия попал под обстрел во время визита в Запорожскую область. Об этом Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T09:44
2023-02-05T09:44
2023-02-05T09:56
севастополь
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава республики Северная Осетия попал под обстрел во время визита в Запорожскую область. Об этом Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале. Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР вошли в состав Российской Федерации по итам референдума, которые состоялись 23-27 сентября. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года. Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб судья Военного суда ДНР Виктор ИсаевМир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом
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севастополь, запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, сергей меняйло
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
09:44 05.02.2023 (обновлено: 09:56 05.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава республики Северная Осетия попал под обстрел во время визита в Запорожскую область. Об этом Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале.
"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий", – написал Меняйло. Спасибо всем, кто беспокоится, добавил он. Инцидент произошел во время посещения позиций, на которых расположены добровольцы из Северной Осетии. "Я еще продолжаю оставаться здесь (в Запорожской области. — ред.)", — отметил Меняло в комментарии РИА Новости.
Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР вошли в состав Российской Федерации по итам референдума, которые состоялись 23-27 сентября. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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