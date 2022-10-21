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Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков
Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков
Российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб в результате ракетного удара по переправе в Херсоне 20 октября. Об этом сообщила заместитель главы региона... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T10:46
2022-10-21T10:46
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб в результате ракетного удара по переправе в Херсоне 20 октября. Об этом сообщила заместитель главы региона Екатерина Губарева.По словам Губаревой, Клоков приехал в Херсон по собственной инициативе развивать российскую телерадиокомпанию "Таврия" в начале октябре. В четверг, 20 октября, он попал под обстрел украинских военных, находясь на гражданской переправе через Днепр.Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, всего было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS, ПВО сбила 11 из них, одна упала в район Антоновского моста. В результате атаки пострадали 10 человек, четверо погибли.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков

В результате ракетного удара по переправе в Херсоне погиб российский журналист Олег Клоков

10:46 21.10.2022
 
© Фото: pixabayСвеча
Свеча
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб в результате ракетного удара по переправе в Херсоне 20 октября. Об этом сообщила заместитель главы региона Екатерина Губарева.
По словам Губаревой, Клоков приехал в Херсон по собственной инициативе развивать российскую телерадиокомпанию "Таврия" в начале октябре. В четверг, 20 октября, он попал под обстрел украинских военных, находясь на гражданской переправе через Днепр.
"Ранее работал в "Москва 24", Russia Today, Первый канал и другие. Работал в правительстве г. Москвы. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего от имени Администрации Херсонской области", - написала Губарева в своем Telegram-канале.
Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, всего было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS, ПВО сбила 11 из них, одна упала в район Антоновского моста. В результате атаки пострадали 10 человек, четверо погибли.
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