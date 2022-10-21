https://crimea.ria.ru/20221021/ataka-na-perepravu-v-khersone-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-chetyrekh-1125008320.html

Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех

Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех

Количество погибших после ракетного удара по переправе в Херсоне выросло до четырех человек. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T08:39

2022-10-21T08:39

2022-10-21T08:49

херсонская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Количество погибших после ракетного удара по переправе в Херсоне выросло до четырех человек. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов. Ранее глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли два человека, ранены 10. Среди пострадавших дети, местные жители и журналисты. Сейчас число погибших выросло. Он уточнил, что организованный вывоз людей на левый берег Днепра продолжается. По состоянию на вчерашний вечер перевезено около 15 тысяч человек. Всего, по данным врио губернатора Владимира Сальдо, планируется переместить около 50-60 тысяч жителей.

https://crimea.ria.ru/20221021/vsu-obstrelyali-iz-himars-perepravu-u-antonovskogo-mosta-1125007775.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине