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Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех
Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех
Количество погибших после ракетного удара по переправе в Херсоне выросло до четырех человек. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T08:39
2022-10-21T08:49
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Количество погибших после ракетного удара по переправе в Херсоне выросло до четырех человек. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов. Ранее глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли два человека, ранены 10. Среди пострадавших дети, местные жители и журналисты. Сейчас число погибших выросло. Он уточнил, что организованный вывоз людей на левый берег Днепра продолжается. По состоянию на вчерашний вечер перевезено около 15 тысяч человек. Всего, по данным врио губернатора Владимира Сальдо, планируется переместить около 50-60 тысяч жителей.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырех

08:39 21.10.2022 (обновлено: 08:49 21.10.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа возле Антоновского моста
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Количество погибших после ракетного удара по переправе в Херсоне выросло до четырех человек. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Ранее глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли два человека, ранены 10. Среди пострадавших дети, местные жители и журналисты. Сейчас число погибших выросло.
"Среди жителей Херсона четверо погибших. Среди погибших детей нет. Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает",- сообщил он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что организованный вывоз людей на левый берег Днепра продолжается. По состоянию на вчерашний вечер перевезено около 15 тысяч человек. Всего, по данным врио губернатора Владимира Сальдо, планируется переместить около 50-60 тысяч жителей.
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
00:04
При ударе ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека. Обновлено
 
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