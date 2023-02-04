Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230204/glavnye-novosti-kryma-4-fevralya-1126786409.html
Главные новости Крыма: 4 февраля
Главные новости Крыма: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Главные новости Крыма: 4 февраля
Медведева ответил на очередные угрозы Крыму. Смертельный пожар произошел в Симферополе. В Крыму выросла заболеваемость ковидом, десятки классов закрыты на... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T20:23
2023-02-04T20:23
главное за день
новости крыма
крым
происшествия
дмитрий медведев
безопасность республики крым и севастополя
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
мфц крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b599da8e95ddc9cb88afc516ce375c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Медведева ответил на очередные угрозы Крыму. Смертельный пожар произошел в Симферополе. В Крыму выросла заболеваемость ковидом, десятки классов закрыты на карантин по ОРВИ. МФЦ вводит предварительную запись на получение жилищного сертификата. Снежный шторме надвигается на Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоров не будетОтвет Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза пояснил, что Россия не ставит перед собой какие-либо ограничения, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.Смертельный пожар в СимферополеПожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку.ЧП произошло накануне вечером на улице Ростовской. После ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела проживавших там пожилых супругов - мужчины 1936 года рождения и женщины 1934 года. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.Ситуация с ОРВИ и коронавирусом в КрымуБолее 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики. Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. В 12 детских садах закрыто 15 групп. Это – города Алушта, Керчь, а также четыре района полуострова.В то же время в Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19.По предварительной записиВ Крыму многофункциональные центры с 6 февраля вводят предварительную запись на оформление жилищного сертификата и выплат в 100 тысяч рублей для жителей Херсонской области.Снежный шторм в КрымуСнегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Непогода обрушится на полуостров в воскресенье и продлится ориентировочно три дня.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
https://crimea.ria.ru/20230204/fortifikatsiya-v-krymu-i-tragediya-v-sevastopole-top-novostey-nedeli-1126778852.html
https://crimea.ria.ru/20230204/kak-volontery-pomogayut-onkobolnym-v-krymu-1126752699.html
https://crimea.ria.ru/20230204/rasslablyatsya-ne-stoit-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-fevrale-i-marte-1126777329.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_985fd8fdd3134bf49b4ecb08e28fabfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, происшествия, дмитрий медведев, безопасность республики крым и севастополя, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, мфц крыма, жилищный сертификат, коронавирус в крыму, орви
Главные новости Крыма: 4 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 3 февраля

20:23 04.02.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Медведева ответил на очередные угрозы Крыму. Смертельный пожар произошел в Симферополе. В Крыму выросла заболеваемость ковидом, десятки классов закрыты на карантин по ОРВИ. МФЦ вводит предварительную запись на получение жилищного сертификата. Снежный шторме надвигается на Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоров не будет

Ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия", - заявил Медведев, отвечая на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной атаки на Крым.

Зампред Совбеза пояснил, что Россия не ставит перед собой какие-либо ограничения, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
18:11
Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели

Смертельный пожар в Симферополе

Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку.
ЧП произошло накануне вечером на улице Ростовской. После ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела проживавших там пожилых супругов - мужчины 1936 года рождения и женщины 1934 года. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.

Ситуация с ОРВИ и коронавирусом в Крыму

Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики. Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. В 12 детских садах закрыто 15 групп. Это – города Алушта, Керчь, а также четыре района полуострова.
В то же время в Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19.
Детский хоспис - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
10:17Радио "Спутник в Крыму"
Как волонтеры помогают онкобольным в Крыму

По предварительной записи

В Крыму многофункциональные центры с 6 февраля вводят предварительную запись на оформление жилищного сертификата и выплат в 100 тысяч рублей для жителей Херсонской области.
"Большинство граждан, вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области, обращаются в МФЦ с заявлением на выплату в размере 100 тысяч рублей и на получение жилищного сертификата, но не проживают на территории Республики Крым. Для того, чтобы граждане могли спланировать свой день и вовремя прибыть в МФЦ, с 6 февраля вводится предварительная запись на прием таких заявлений", - сообщили в пресс-службе МФЦ.

Снежный шторм в Крыму

Снегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Непогода обрушится на полуостров в воскресенье и продлится ориентировочно три дня.
В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
16:59Радио "Спутник в Крыму"
Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
 
Главное за деньНовости КрымаКрымПроисшествияДмитрий МедведевБезопасность Республики Крым и СевастополяПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеМФЦ КрымаЖилищный сертификатКоронавирус в КрымуОРВИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Главные новости и заявления дня: 4 февраля
21:03Как отправить питомца на поезде без сопровождения – памятка РЖД
20:23Главные новости Крыма: 4 февраля
19:56Снежный шторм надвигается на Крым
19:23В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплаты
18:45Россию "отменить" нельзя – писатель Рой
18:11Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели
17:47И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
17:30Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
16:59Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
16:34Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой
16:16Под Симферополем горит склад
15:58Это странное слово "Тирлям": Театр детям и для детей
15:42Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
15:18Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
14:39Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
14:08Одесса осталась без света
13:42Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправа
13:20ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
12:34Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм 16:1916:19
Лента новостейМолния