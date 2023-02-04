https://crimea.ria.ru/20230204/glavnye-novosti-kryma-4-fevralya-1126786409.html

Главные новости Крыма: 4 февраля

Главные новости Крыма: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Главные новости Крыма: 4 февраля

Медведева ответил на очередные угрозы Крыму. Смертельный пожар произошел в Симферополе. В Крыму выросла заболеваемость ковидом, десятки классов закрыты на... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T20:23

2023-02-04T20:23

2023-02-04T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Медведева ответил на очередные угрозы Крыму. Смертельный пожар произошел в Симферополе. В Крыму выросла заболеваемость ковидом, десятки классов закрыты на карантин по ОРВИ. МФЦ вводит предварительную запись на получение жилищного сертификата. Снежный шторме надвигается на Крым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоров не будетОтвет Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза пояснил, что Россия не ставит перед собой какие-либо ограничения, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.Смертельный пожар в СимферополеПожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку.ЧП произошло накануне вечером на улице Ростовской. После ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела проживавших там пожилых супругов - мужчины 1936 года рождения и женщины 1934 года. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.Ситуация с ОРВИ и коронавирусом в КрымуБолее 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики. Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. В 12 детских садах закрыто 15 групп. Это – города Алушта, Керчь, а также четыре района полуострова.В то же время в Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19.По предварительной записиВ Крыму многофункциональные центры с 6 февраля вводят предварительную запись на оформление жилищного сертификата и выплат в 100 тысяч рублей для жителей Херсонской области.Снежный шторм в КрымуСнегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Непогода обрушится на полуостров в воскресенье и продлится ориентировочно три дня.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.

https://crimea.ria.ru/20230204/fortifikatsiya-v-krymu-i-tragediya-v-sevastopole-top-novostey-nedeli-1126778852.html

https://crimea.ria.ru/20230204/kak-volontery-pomogayut-onkobolnym-v-krymu-1126752699.html

https://crimea.ria.ru/20230204/rasslablyatsya-ne-stoit-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-fevrale-i-marte-1126777329.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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