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Снежный шторм надвигается на Крым
Снежный шторм надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Снежный шторм надвигается на Крым
Снегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом напомнили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T19:56
2023-02-04T19:56
2023-02-04T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Снегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом напомнили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Три дня штормаНепогода обрушится на полуостров в воскресенье и продлится ориентировочно три дня.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.Меры безопасности при непогодеСпасатели призывают жителей и гостей полуострова учитывать прогнозируемую погоду и соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горы и лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.- водителям при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигаться нужно осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.Как сообщалось, в пятницу на Крым обрушились снегопады. Выпало много снега в Симферополе, Бахчисарае, Симферопольском районе. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — ГидрометцентрСтихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодойФевральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно
https://crimea.ria.ru/20230204/rasslablyatsya-ne-stoit-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-fevrale-i-marte-1126777329.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, погода в крыму, крымская погода, климат, гу мчс рф по республике крым, безопасность, общество
Снежный шторм надвигается на Крым
МЧС Крыма: снегопад и метели накроют Крым в ближайшие трое суток
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Снегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом напомнили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Три дня шторма
Непогода обрушится на полуостров в воскресенье и продлится ориентировочно три дня.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5, 6 и 7 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а 6-7 февраля порывы 25-30 м/с", – говорится в сообщение.
В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.
Меры безопасности при непогоде
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова учитывать прогнозируемую погоду и соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горы и лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
- водителям при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигаться нужно осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.
Как сообщалось, в пятницу на Крым обрушились снегопады. Выпало много снега в Симферополе, Бахчисарае, Симферопольском районе. В городах образовались автомобильные заторы
. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.
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