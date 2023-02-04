Рейтинг@Mail.ru
Снежный шторм надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230204/snezhnyy-shtorm-nadvigaetsya-na-krym-1126777611.html
Снежный шторм надвигается на Крым
Снежный шторм надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Снежный шторм надвигается на Крым
Снегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом напомнили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T19:56
2023-02-04T19:56
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
погода в крыму
крымская погода
климат
гу мчс рф по республике крым
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126777500_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_bd2fc3cce5cea3052533617b27df80c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Снегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом напомнили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Три дня штормаНепогода обрушится на полуостров в воскресенье и продлится ориентировочно три дня.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.Меры безопасности при непогодеСпасатели призывают жителей и гостей полуострова учитывать прогнозируемую погоду и соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горы и лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.- водителям при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигаться нужно осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.Как сообщалось, в пятницу на Крым обрушились снегопады. Выпало много снега в Симферополе, Бахчисарае, Симферопольском районе. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — ГидрометцентрСтихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодойФевральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно
https://crimea.ria.ru/20230204/rasslablyatsya-ne-stoit-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-fevrale-i-marte-1126777329.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126777500_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ac272e9a82ae97bd434d0b0cdee5a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, погода в крыму, крымская погода, климат, гу мчс рф по республике крым, безопасность, общество
Снежный шторм надвигается на Крым

МЧС Крыма: снегопад и метели накроют Крым в ближайшие трое суток

19:56 04.02.2023
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Снегопады, метели и ураганный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие трое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом напомнили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Три дня шторма

Непогода обрушится на полуостров в воскресенье и продлится ориентировочно три дня.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5, 6 и 7 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а 6-7 февраля порывы 25-30 м/с", – говорится в сообщение.
В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
16:59Радио "Спутник в Крыму"
Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте

Меры безопасности при непогоде

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова учитывать прогнозируемую погоду и соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горы и лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
- водителям при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигаться нужно осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.
Как сообщалось, в пятницу на Крым обрушились снегопады. Выпало много снега в Симферополе, Бахчисарае, Симферопольском районе. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр
Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно
 
Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПогода в КрымуКрымская погодаКлиматГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасностьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Снежный шторм надвигается на Крым
19:23В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплаты
18:45Россию "отменить" нельзя – писатель Рой
18:11Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели
17:47И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
17:30Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
16:59Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
16:34Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой
16:16Под Симферополем горит склад
15:58Это странное слово "Тирлям": Театр детям и для детей
15:42Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
15:18Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
14:39Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
14:08Одесса осталась без света
13:42Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправа
13:20ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
12:34Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм 16:1916:19
12:20Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
11:33Переговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму
11:00Из украинского плена вернулись 63 российских военных
Лента новостейМолния