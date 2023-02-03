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Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно
Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно
В предстоящие выходные дни в Крыму ожидается до -2 градусов, снег и усиление ветра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T19:12
2023-02-03T19:12
радио "спутник в крыму"
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погода в крыму
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центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму ожидается до -2 градусов, снег и усиление ветра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье южный ветер сменит направление на северное и усилится. Постепенно начнет холодать.В начале следующей недели продолжит холодать, и температура в ночные часы будет опускаться до 8 градусов мороза. В отдельные дни прогнозируются метели и ухудшение видимости. Однако уже к следующим выходным столбики термометров вновь вернутся в "плюс".Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиКрым накроет трехдневный шторм – МЧСДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
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РИА Новости Крым
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96
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Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно

ФОБОС: в Крыму на выходных ожидается снег и до 2 градусов мороза

19:12 03.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАнгарский перевал
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму ожидается до -2 градусов, снег и усиление ветра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу синоптическая ситуация будет определяться влиянием черноморской депрессии. Ночью и днем пройдут осадки в смешанной фазе, однако их интенсивность снизится. В ночные часы в Крыму -2…+3, днем в лучшем случае в столице полуострова +3…5, по Крыму +1…6 градусов", - рассказал он.
В воскресенье южный ветер сменит направление на северное и усилится. Постепенно начнет холодать.
"Начнется адвекция холода полярного происхождения. Ночью небольшой снег с дождем, температура воздуха -1…+4 градуса. В дневные часы в Симферополе +2…4, в Крыму – максимум +1…6. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Но из-за высокой влажности и такого ветра будет казаться, что как минимум на 5 градусов холоднее, чем на самом деле", - отметил он.
В начале следующей недели продолжит холодать, и температура в ночные часы будет опускаться до 8 градусов мороза. В отдельные дни прогнозируются метели и ухудшение видимости. Однако уже к следующим выходным столбики термометров вновь вернутся в "плюс".
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