https://crimea.ria.ru/20230203/fevralskiy-privet-v-krymu-na-vykhodnykh-budet-morozno-i-snezhno-1126761493.html

Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно

Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно

В предстоящие выходные дни в Крыму ожидается до -2 градусов, снег и усиление ветра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T19:12

2023-02-03T19:12

2023-02-03T19:12

радио "спутник в крыму"

крым

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центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму ожидается до -2 градусов, снег и усиление ветра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье южный ветер сменит направление на северное и усилится. Постепенно начнет холодать.В начале следующей недели продолжит холодать, и температура в ночные часы будет опускаться до 8 градусов мороза. В отдельные дни прогнозируются метели и ухудшение видимости. Однако уже к следующим выходным столбики термометров вновь вернутся в "плюс".Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиКрым накроет трехдневный шторм – МЧСДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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