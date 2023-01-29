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МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам
МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам - РИА Новости Крым, 29.01.2023
МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам
Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T14:42
2023-01-29T14:42
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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политика
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев, организаторы понесут за это наказание. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.Утром 28 января украинские боевики ударили из реактивных систем залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, ранения различной степени тяжести получили 24 пациента и представителя медперсонала. Также в субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка. Военное преступление"Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание", - говорится в заявлении.В очередной раз в МИД подчеркивают несоблюдение Киевом международного гуманитарного права, вовлеченность Запада в конфликт и причастность к убийствам мирных граждан.Двойные стандартыНа этом фоне намерения организовать "трибунал" над Россией МИД считает попыткой отвлечь внимание от собственных преступлений и признает несостоятельными.Читайте на РИА Новости Крым:Полянский назвал США прямым соучастником удара по больнице в ЛНРВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть людиУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сво, новости, всу (вооруженные силы украины), политика, новая каховка
МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам

МИД: обстрел больниц Киевом - тяжкое военное преступление

14:42 29.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев, организаторы понесут за это наказание. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Утром 28 января украинские боевики ударили из реактивных систем залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, ранения различной степени тяжести получили 24 пациента и представителя медперсонала. Также в субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка.

Военное преступление

"Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание", - говорится в заявлении.
В очередной раз в МИД подчеркивают несоблюдение Киевом международного гуманитарного права, вовлеченность Запада в конфликт и причастность к убийствам мирных граждан.

Двойные стандарты

"Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными", - подчеркнули в министерстве.
На этом фоне намерения организовать "трибунал" над Россией МИД считает попыткой отвлечь внимание от собственных преступлений и признает несостоятельными.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаСВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)ПолитикаНовая Каховка
 
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