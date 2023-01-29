https://crimea.ria.ru/20230129/mid-rossii-zhestko-otvetil-na-udary-vsu-po-bolnitsam-1126652018.html

МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам

МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам - РИА Новости Крым, 29.01.2023

МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам

Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T14:42

2023-01-29T14:42

2023-01-29T14:42

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

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всу (вооруженные силы украины)

политика

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев, организаторы понесут за это наказание. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.Утром 28 января украинские боевики ударили из реактивных систем залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, ранения различной степени тяжести получили 24 пациента и представителя медперсонала. Также в субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка. Военное преступление"Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание", - говорится в заявлении.В очередной раз в МИД подчеркивают несоблюдение Киевом международного гуманитарного права, вовлеченность Запада в конфликт и причастность к убийствам мирных граждан.Двойные стандартыНа этом фоне намерения организовать "трибунал" над Россией МИД считает попыткой отвлечь внимание от собственных преступлений и признает несостоятельными.Читайте на РИА Новости Крым:Полянский назвал США прямым соучастником удара по больнице в ЛНРВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть людиУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сво, новости, всу (вооруженные силы украины), политика, новая каховка