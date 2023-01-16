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ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди - РИА Новости Крым, 16.01.2023
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди
Украинские войска в понедельник обстреляли Калининский район Донецка. Полностью разрушено здание торгового центра на проспекте Ильича, пострадали четыре... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T11:51
2023-01-16T11:52
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
алексей кулемзин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник обстреляли Калининский район Донецка. Полностью разрушено здание торгового центра на проспекте Ильича, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС республики.Под завалами могут находиться людиВпоследствии появилась информация о еще одном пострадавшем. Сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.Два района частично обесточеныПо данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты натовского калибра из реактивной системы залпового огня.Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, помимо торгового центра, повреждены здание станции техобслуживания, два многоквартирных жилых дома, маршрутное такси и кровля здания ликеро-водочного завода.Кроме того, в результате обстрела Донецка частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы. Ремонтные работы уже ведутся.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 14 января ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Погибли четыре мирных жителя, еще пять получили ранения. Снаряды попали в магазин и администрацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУКиев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МОБолее 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230114/vsu-obstrelyali-pologi-zaporozhskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1126402258.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, алексей кулемзин
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди

Власти Донецка: крупный торговый центр полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ

11:51 16.01.2023 (обновлено: 11:52 16.01.2023)
 
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаКрупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник обстреляли Калининский район Донецка. Полностью разрушено здание торгового центра на проспекте Ильича, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС республики.

Под завалами могут находиться люди

"В 08.35 на линию "101" поступила информация о прямом попадании взрывоопасного предмета в трехэтажное здание на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка... По прибытии первых подразделений установлено обрушение конструкций здания без последующего горения. Обнаружено трое пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия. По поступившей информации, под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.
Впоследствии появилась информация о еще одном пострадавшем. Сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.
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Два района частично обесточены

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты натовского калибра из реактивной системы залпового огня.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, помимо торгового центра, повреждены здание станции техобслуживания, два многоквартирных жилых дома, маршрутное такси и кровля здания ликеро-водочного завода.
Кроме того, в результате обстрела Донецка частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы. Ремонтные работы уже ведутся.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 14 января ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Погибли четыре мирных жителя, еще пять получили ранения. Снаряды попали в магазин и администрацию.
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаКрупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
1 из 3
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаКрупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
2 из 3
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаКрупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
3 из 3
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
1 из 3
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
2 из 3
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
3 из 3
Крупный торговый центр в Донецке полностью разрушен из-за обстрелов ВСУ
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
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