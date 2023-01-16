https://crimea.ria.ru/20230116/vsu-obstrelyali-torgovyy-tsentr-v-donetske-pod-zavalami-mogut-byt-lyudi-1126410833.html

ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди

ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди - РИА Новости Крым, 16.01.2023

ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке: под завалами могут быть люди

Украинские войска в понедельник обстреляли Калининский район Донецка. Полностью разрушено здание торгового центра на проспекте Ильича, пострадали четыре... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T11:51

2023-01-16T11:51

2023-01-16T11:52

ситуация в донбассе: новости и комментарии

донецкая народная республика (днр)

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алексей кулемзин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник обстреляли Калининский район Донецка. Полностью разрушено здание торгового центра на проспекте Ильича, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС республики.Под завалами могут находиться людиВпоследствии появилась информация о еще одном пострадавшем. Сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.Два района частично обесточеныПо данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты натовского калибра из реактивной системы залпового огня.Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, помимо торгового центра, повреждены здание станции техобслуживания, два многоквартирных жилых дома, маршрутное такси и кровля здания ликеро-водочного завода.Кроме того, в результате обстрела Донецка частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы. Ремонтные работы уже ведутся.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 14 января ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Погибли четыре мирных жителя, еще пять получили ранения. Снаряды попали в магазин и администрацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУКиев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МОБолее 60 российских военных погибли в Макеевке после удара ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230114/vsu-obstrelyali-pologi-zaporozhskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1126402258.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, алексей кулемзин