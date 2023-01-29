Главные события и заявления дня: 29 января
Главные события и заявления воскресенья, 29 января
© Fotolia/ Borna_MirФлаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране. В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией. ВСУ несет потери в Угледаре и Курахово. Украинские боевики ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе, есть погибшие. В МИД России ответили на удары ВСУ по больницам. Николай Дроздов попал в реанимацию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взрывы и землетрясение в Иране
В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв на оборонном объекте. Как сообщило Минобороны страны, военный объект подвергся атаке беспилотников. Один дрон был сбит комплексом ПВО, два других перехвачены и взорваны. Жертв и значительных разрушений нет. Сейчас ведется расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана.
Атака на военный объект в иранском Исфахане с большой вероятностью может быть следствием противоборства политических сил внутри страны и не иметь связи с внешнеполитическими событиями. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.
Кроме того, накануне вечером в Иране произошло разрушительное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки с эпицентром в двух километрах к северо-востоку от города Хой. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их магнитуда составила 5,9 баллов. Ко второй половине дня в воскресенье местные власти сообщили, что число пострадавших от землетрясения приближается к тысяче человек.
Конфронтация НАТО с Россией
НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр. По его словам, члены организации готовы к прямому противостоянию, но только в случае, если Россия "перейдет красную линию" и вторгнется на территорию одной из стран НАТО. При этом глава военного комитета признал, что российское оружие превосходит западное по ряду параметров, а военная инициатива сосредоточена в руках РФ. Это, по мнению Бауэра, должно заставить страны НАТО активнее готовится в вероятному столкновению.
Жесткое заявление МИД России
Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев, организаторы понесут за это наказание. Соответствующее заявление сделал МИД России.
"Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание", - говорится в заявлении.
Утром 28 января украинские боевики ударили из реактивных систем залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, ранения различной степени тяжести получили 24 пациента и представителя медперсонала. Также в субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка.
Наступление армии России
Российская армия продолжает наступление в Донбассе и на Запорожском направлении. Как сообщило в воскресенье Минобороны РФ, на Донецком направлении подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах Курахово и Антоновки. Потери противника на данном направлении составили около 90 украинских военнослужащих, а также десятки единиц боевой техники. В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко ДНР и Дорожнянка Запорожской области.
Удар по мосту в Мелитопольском районе
В воскресенье в результате ракетного удара ВСУ по мосту в Мелитопольском районе погибли и пострадали мирные жители, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его информации, около 12.30 был нанесен удар по мосту через реку Молочная в поселке Светлодолинское. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ.
Николай Дроздов в больнице
Телеведущий Николай Дроздов оказался в реанимации с переломом восьми ребер после падения возле крыльца своего дома из-за гололеда. Врачи подключали телеведущего к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы облегчить дыхание. Сейчас из реанимации его перевели в палату интенсивной терапии. В больнице Дроздов пробудет как минимум неделю, далее последует длительная реабилитация.