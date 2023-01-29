https://crimea.ria.ru/20230129/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-29-yanvarya-1126658277.html

Главные события и заявления дня: 29 января

Главные события и заявления дня: 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Главные события и заявления дня: 29 января

Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране. В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией. ВСУ несет потери в Угледаре и Курахово. Украинские РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T20:25

2023-01-29T20:25

2023-01-29T19:44

главное за день

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

иран

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сво

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андрей чупрыгин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране. В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией. ВСУ несет потери в Угледаре и Курахово. Украинские боевики ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе, есть погибшие. В МИД России ответили на удары ВСУ по больницам. Николай Дроздов попал в реанимацию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрывы и землетрясение в ИранеВ ночь на 29 января в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв на оборонном объекте. Как сообщило Минобороны страны, военный объект подвергся атаке беспилотников. Один дрон был сбит комплексом ПВО, два других перехвачены и взорваны. Жертв и значительных разрушений нет. Сейчас ведется расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана.Атака на военный объект в иранском Исфахане с большой вероятностью может быть следствием противоборства политических сил внутри страны и не иметь связи с внешнеполитическими событиями. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Кроме того, накануне вечером в Иране произошло разрушительное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки с эпицентром в двух километрах к северо-востоку от города Хой. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, их магнитуда составила 5,9 баллов. Ко второй половине дня в воскресенье местные власти сообщили, что число пострадавших от землетрясения приближается к тысяче человек. Конфронтация НАТО с РоссиейНАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр. По его словам, члены организации готовы к прямому противостоянию, но только в случае, если Россия "перейдет красную линию" и вторгнется на территорию одной из стран НАТО. При этом глава военного комитета признал, что российское оружие превосходит западное по ряду параметров, а военная инициатива сосредоточена в руках РФ. Это, по мнению Бауэра, должно заставить страны НАТО активнее готовится в вероятному столкновению.Жесткое заявление МИД РоссииПреднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев, организаторы понесут за это наказание. Соответствующее заявление сделал МИД России.Утром 28 января украинские боевики ударили из реактивных систем залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, ранения различной степени тяжести получили 24 пациента и представителя медперсонала. Также в субботу украинские войска из артиллерии ударили по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка.Наступление армии РоссииРоссийская армия продолжает наступление в Донбассе и на Запорожском направлении. Как сообщило в воскресенье Минобороны РФ, на Донецком направлении подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах Курахово и Антоновки. Потери противника на данном направлении составили около 90 украинских военнослужащих, а также десятки единиц боевой техники. В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Удар по мосту в Мелитопольском районеВ воскресенье в результате ракетного удара ВСУ по мосту в Мелитопольском районе погибли и пострадали мирные жители, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его информации, около 12.30 был нанесен удар по мосту через реку Молочная в поселке Светлодолинское. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ. Николай Дроздов в больницеТелеведущий Николай Дроздов оказался в реанимации с переломом восьми ребер после падения возле крыльца своего дома из-за гололеда. Врачи подключали телеведущего к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы облегчить дыхание. Сейчас из реанимации его перевели в палату интенсивной терапии. В больнице Дроздов пробудет как минимум неделю, далее последует длительная реабилитация.

https://crimea.ria.ru/20230129/kto-stoit-za-atakoy-oboronnogo-obekta-v-irane---ekspert-1126655731.html

https://crimea.ria.ru/20230129/germaniyu-prizvali-vygnat-rossiyu-iz-chernogo-morya-s-pomoschyu-podlodok-1126648647.html

https://crimea.ria.ru/20230129/chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrela-mosta-pod-melitopolem-1126656272.html

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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