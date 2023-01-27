https://crimea.ria.ru/20230127/kogda-pereimenuyut-biblioteku-franko-v-simferopole-1126617631.html

Когда переименуют библиотеку Франко в Симферополе

Когда переименуют библиотеку Франко в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Когда переименуют библиотеку Франко в Симферополе

Коллектив симферопольской библиотеки имени Франко приветствует увековечивание памяти Николая Данилевского в Крыму, однако для переименования республиканской... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T13:06

2023-01-27T13:06

2023-01-27T13:06

новости крыма

симферополь

переименование библиотеки им. франко в симферополе

библиотека им. франко в симферополе

крым

елена ясинова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Коллектив симферопольской библиотеки имени Франко приветствует увековечивание памяти Николая Данилевского в Крыму, однако для переименования республиканской универсальной научной библиотеки необходимо скорректировать нормативные акты республики. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Елена Ясинова.Проработать вопрос переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе, которая носит имя украинского писателя и поэта Ивана Франко, ранее поручил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. По его словам, главная библиотека республики могла бы носить имя русского философа, культуролога и естествоиспытателя Николая Данилевского, который жил и творил в Крыму и похоронен здесь. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента Владимир Клычников и Светлана Савченко, политолог Сергей Киселев. Против - администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. Вопрос "поставили на паузу".В декабре 2022 года в Общественной палате Крыма сообщили, что руководство министерства культуры республики понимает важность и необходимость принятия этого решения, а процедура займет не более двух месяцев. Директор библиотеки им. Франко Елена Ясинова, в свою очередь, отметила, что трудности в процесс переименования вносит потребность корректировать существующие нормативные акты, которые закрепили текущее название библиотеки более 65 лет назад.Она отметила, что для переименования библиотеки необходимо внести правки в существующие нормативные акты Республики Крым и только тогда возвращаться к обсуждению.Читайте также на РИА Новости Крым: Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в КрымуПещера в Крыму получила имя русского философа ДанилевскогоСтоит ли переименовывать библиотеку Франко в Крыму – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, переименование библиотеки им. франко в симферополе, библиотека им. франко в симферополе, крым, елена ясинова