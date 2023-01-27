https://crimea.ria.ru/20230127/kogda-pereimenuyut-biblioteku-franko-v-simferopole-1126617631.html
Когда переименуют библиотеку Франко в Симферополе
Когда переименуют библиотеку Франко в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Когда переименуют библиотеку Франко в Симферополе
Коллектив симферопольской библиотеки имени Франко приветствует увековечивание памяти Николая Данилевского в Крыму, однако для переименования республиканской... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T13:06
2023-01-27T13:06
2023-01-27T13:06
новости крыма
симферополь
переименование библиотеки им. франко в симферополе
библиотека им. франко в симферополе
крым
елена ясинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Коллектив симферопольской библиотеки имени Франко приветствует увековечивание памяти Николая Данилевского в Крыму, однако для переименования республиканской универсальной научной библиотеки необходимо скорректировать нормативные акты республики. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Елена Ясинова.Проработать вопрос переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе, которая носит имя украинского писателя и поэта Ивана Франко, ранее поручил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. По его словам, главная библиотека республики могла бы носить имя русского философа, культуролога и естествоиспытателя Николая Данилевского, который жил и творил в Крыму и похоронен здесь. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента Владимир Клычников и Светлана Савченко, политолог Сергей Киселев. Против - администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. Вопрос "поставили на паузу".В декабре 2022 года в Общественной палате Крыма сообщили, что руководство министерства культуры республики понимает важность и необходимость принятия этого решения, а процедура займет не более двух месяцев. Директор библиотеки им. Франко Елена Ясинова, в свою очередь, отметила, что трудности в процесс переименования вносит потребность корректировать существующие нормативные акты, которые закрепили текущее название библиотеки более 65 лет назад.Она отметила, что для переименования библиотеки необходимо внести правки в существующие нормативные акты Республики Крым и только тогда возвращаться к обсуждению.Читайте также на РИА Новости Крым: Эксперт оценила перспективы переименования библиотеки Франко в КрымуПещера в Крыму получила имя русского философа ДанилевскогоСтоит ли переименовывать библиотеку Франко в Крыму – мнение
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новости крыма, симферополь, переименование библиотеки им. франко в симферополе, библиотека им. франко в симферополе, крым, елена ясинова
Когда переименуют библиотеку Франко в Симферополе
Переименовать библиотеку Франко в Крыму смогут после корректировки законодательства РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым.
Коллектив симферопольской библиотеки имени Франко
приветствует увековечивание памяти Николая Данилевского в Крыму, однако для переименования республиканской универсальной научной библиотеки необходимо скорректировать нормативные акты республики. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Елена Ясинова.
Проработать вопрос переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки в Симферополе, которая носит имя украинского писателя и поэта Ивана Франко, ранее поручил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. По его словам, главная библиотека республики могла бы носить имя русского философа, культуролога и естествоиспытателя Николая Данилевского, который жил и творил в Крыму и похоронен здесь. В пользу переименования учреждения в честь Данилевского высказались советники председателя крымского парламента Владимир Клычников и Светлана Савченко, политолог Сергей Киселев. Против - администрация библиотеки и руководство Украинской общины Крыма. Вопрос "поставили на паузу".
В декабре 2022 года в Общественной палате Крыма сообщили, что руководство министерства культуры республики понимает важность и необходимость принятия этого решения, а процедура займет не более двух месяцев. Директор библиотеки им. Франко Елена Ясинова, в свою очередь, отметила, что трудности в процесс переименования вносит потребность корректировать существующие нормативные акты, которые закрепили текущее название библиотеки более 65 лет назад.
"Имя Данилевского, конечно же, очень почетно носить, и никто из сотрудников библиотеки не против того, чтобы увековечить его память. Другой вопрос в том, что библиотека уже имеет имя, с 1956 года она носит имя Франко, и здесь стоит вопрос о переименовании, а не наименовании, - ответила Ясинова на вопрос об отношении коллектива учреждения к данной дилемме. - Сейчас совместно с министерством культуры мы направили письмо в Общественную палату".
Она отметила, что для переименования библиотеки необходимо внести правки в существующие нормативные акты Республики Крым и только тогда возвращаться к обсуждению.
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